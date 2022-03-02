BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELDİ!

EPGİS tarafından yapılan açıklamaya göre benzin ve motorin fiyatlarına zam geldi. EPGİS tarafından yapılan açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı

03/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Benzinde 0,88

Motorinde 1,51 TL/LT

Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.