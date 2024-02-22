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        Haberler Ekonomi Enerji Benzin ve motorinde indirim: 22 Şubat benzin ve motorin fiyatları - Enerji Haberleri

        Benzin ve motorinde indirim

        Benzinin litre fiyatı 76 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 1 lira 10 kuruş düştü. İndirimli fiyat bugün itibarıyla pompaya yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2024 - 07:59 Güncelleme: 22.02.2024 - 07:59
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        Benzin ve motorine indirim geldi
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        Benzin ve motorin fiyatında bugünden itibaren geçerli olmak üzere indirime gidildi. Buna göre benzinin litre fiyatı 76 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 1 lira 10 kuruş düştü. İndirimli fiyatlar bugün itibarıyla pompa fiyatına yansıdı.

        İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul Avrupa yakasında 40.46 lira, Ankara'da 41.17 lira, İzmir'de 41.39 lira, Adana'da 41.77 lira, Bursa'da 41.23 lira, Antalya'da 41.87 lira, Trabzon'da 41.61 lira, Diyarbakır'da 42.11 lira oldu.

        Motorinin litre fiyatı ise İstanbul Avrupa yakasında 42.00 liraya, Ankara'da 42.77 liraya, İzmir'de 42.99 liraya, Adana'da 43.35 liraya, Bursa'da 42.81 liraya, Antalya'da 43.52 liraya, Trabzon'da 43.20 liraya ve Diyarbakır'da 43.62 liraya geriledi.

        Dün de motorinin litresine 1 lira 20 kuruş indirim gelmişti.

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