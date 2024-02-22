Benzin ve motorin fiyatında bugünden itibaren geçerli olmak üzere indirime gidildi. Buna göre benzinin litre fiyatı 76 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 1 lira 10 kuruş düştü. İndirimli fiyatlar bugün itibarıyla pompa fiyatına yansıdı.

İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul Avrupa yakasında 40.46 lira, Ankara'da 41.17 lira, İzmir'de 41.39 lira, Adana'da 41.77 lira, Bursa'da 41.23 lira, Antalya'da 41.87 lira, Trabzon'da 41.61 lira, Diyarbakır'da 42.11 lira oldu.

Motorinin litre fiyatı ise İstanbul Avrupa yakasında 42.00 liraya, Ankara'da 42.77 liraya, İzmir'de 42.99 liraya, Adana'da 43.35 liraya, Bursa'da 42.81 liraya, Antalya'da 43.52 liraya, Trabzon'da 43.20 liraya ve Diyarbakır'da 43.62 liraya geriledi.

Dün de motorinin litresine 1 lira 20 kuruş indirim gelmişti.