Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.26 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,4 artarak 64,68 dolar oldu. Petrol fiyatları, ABD ve Çin arasında devam eden tarife ve ticaret anlaşmazlıklarının giderilmesi için yapılan görüşmelerde önemli ilerlemeler kaydedildiğine ilişkin haber akışıyla yükseliyor. Tüm bu gelişmeler doğrultusunda benzine ve motorine zam yapılacağı öğrenildi. Peki, benzine ve motorine ne kadar zam geliyor? İşte, detaylar...