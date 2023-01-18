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Benzinin ardından motorin fiyatlarına zam geldi!

Brent petrol ve döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam haberlerini beraberinde getiriyor. Benzin fiyatlarına zammın ardından üzücü haber motorinden geldi. Motorine yapılan 1 liranın üzerindeki zam pompa fiyatlarına yansıdı. İşte, 18 Ocak 2023 İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt zammının ardından güncel benzin ve motorin fiyatları listesi....

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  • Benzinin ardından motorin fiyatlarına zam geldi! Akaryakıt zammı sonrası 18 Ocak 2023 Çarşamba güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    Akaryakıt fiyatları ile güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. 17 Ocak tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 67 kuruş zam yapılmıştı. Araç sahiplerini üzecek yeni haber geldi. Motorin fiyatlarına 18 Ocak günü itibarıyla 1 lira 5 kuruş zam yapıldı. İşte, akaryakıt zammı sonrası güncel LPG, motorin fiyatı ve benzin fiyatları...
  • Benzinin ardından motorin fiyatlarına zam geldi! Akaryakıt zammı sonrası 18 Ocak 2023 Çarşamba güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    SON OLARAK BENZİNE ZAM GELMİŞTİ

    17 Ocak gününden itibaren geçerli olmak üzere 67 kuruşluk zammın ardından benzin fiyatları 20,36 TL'ye yükseldi. Benzin 6 Aralık'tan bu yana ilk kez 20 TL'nin üzerine çıktı.
  • Benzinin ardından motorin fiyatlarına zam geldi! Akaryakıt zammı sonrası 18 Ocak 2023 Çarşamba güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    MOTORİN ZAMMI POMPA FİYATLARINA YANSIDI!

    Motorin fiyatlarına 18 Ocak Çarşamba günü itibarıyla geçerli olmak üzere 1 lira 5 kuruş zam yapıldı. Motorin zammı pompa fiyatlarına yansıdı.
  • Benzinin ardından motorin fiyatlarına zam geldi! Akaryakıt zammı sonrası 18 Ocak 2023 Çarşamba güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    AKARYAKIT ZAMMI SONRASI MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    1 lira 5 kuruşluk akaryakıt zammının ardından motorin fiyatları İstanbul'da 19,68, Ankara'da 19,93 ve İzmir'de 18,86 TL'ye yükseldi.
  • Benzinin ardından motorin fiyatlarına zam geldi! Akaryakıt zammı sonrası 18 Ocak 2023 Çarşamba güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 18 OCAK 2022

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20,34 TL

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 23,11 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,57 TL
  • Benzinin ardından motorin fiyatlarına zam geldi! Akaryakıt zammı sonrası 18 Ocak 2023 Çarşamba güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,35 TL

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23,11 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,83 TL
  • Benzinin ardından motorin fiyatlarına zam geldi! Akaryakıt zammı sonrası 18 Ocak 2023 Çarşamba güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

    Benzin fiyatı: 20,61 TL

    Motorin fiyatı: 23,37 TL

    LPG fiyatı: 10,83 TL
  • Benzinin ardından motorin fiyatlarına zam geldi! Akaryakıt zammı sonrası 18 Ocak 2023 Çarşamba güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

    Benzin fiyatı: 20,57 TL

    Motorin fiyatı: 23,42 TL

    LPG fiyatı: 10,58 TL

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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