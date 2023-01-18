Benzinin ardından motorin fiyatlarına zam geldi!

Akaryakıt fiyatları ile güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. 17 Ocak tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 67 kuruş zam yapılmıştı. Araç sahiplerini üzecek yeni haber geldi. Motorin fiyatlarına 18 Ocak günü itibarıyla 1 lira 5 kuruş zam yapıldı. İşte, akaryakıt zammı sonrası güncel LPG, motorin fiyatı ve benzin fiyatları...