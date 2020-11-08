Berat Albayrak 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında kabinede yer alarak, Hazine ve Maliye Bakanı görevine getirilmişti. 8 Kasım 2020 tarihinde istifa ettiği resmi instagram hesabı üzerinden açıklandı. Maliye Bakanlığı yeni sistemde Hazine ve Maliye Bakanlığı adını almıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gelen ilk isim de Berat Albayrak olmuştu. Berat Albayrak kimdir? Berat Albayrak kaç yaşındadır? İşte detaylar...

BERAT ALBAYRAK KİMDİR?

21 Şubat 1978 tarihinde İstanbul’da doğdu.

Berat Albayrak İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme bölümü lisans mezuniyetinin ardından, yüksek lisansını New York Pace Üniversitesi Lubin School of Business’ta tamamladı. Bankacılık ve Finans bölümünden “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Finansmanı” tezi ile doktora derecesi aldı. 1996 yılında profesyonel çalışma hayatına atıldı. Ekonomi, enerji ve finans başta olmak üzere farklı iş kollarındaki birçok farklı girişimlere yönetici olarak öncülük etti.

2013 yılı sonunda özel sektördeki kariyerine nokta koydu. Sabah gazetesinde başladığı köşe yazarlığının yanı sıra Marmara Üniversitesi’nde bankacılık ve finans üzerine dersler verdi. Pek çok sivil toplum kuruluşunda aktif görevler aldı.

25., 26. ve 27. Dönem İstanbul milletvekili olarak Meclis’e giren Albayrak, Adalet ve Kalkınma Partisi Merkez Yürütme Kurulu üyesidir. 64. ve 65. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yapmıştır.

Albayrak’ın bakanlığı döneminde, Türkiye’nin orta ve uzun vadeli enerji politikalarından oluşan Milli Enerji ve Maden Strateji Belgesi hazırlandı. Bu kapsamda doğalgaz arz güvenliği için Türkiye’nin ilk FSRU (Sıvılaştırılmış Doğalgaz Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) projesi, yerli fabrika ve AR-GE şartlı 1000’er MW’lık dünyanın en büyük güneş ve rüzgar enerjisi santralleri ihalesi, Türkiye’nin ilk yerli ve milli sondaj gemisinin hizmete alınması, 1 milyon metre kara sondajı hamlesi, Ulusal Bor Stratejisi gibi enerji ve maden alanında dünyaya örnek olacak birçok proje hayata geçirilmiştir.

Albayrak evli ve 3 çocuk babasıdır.