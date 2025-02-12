Berat Kandili anlamı ve önemi nedir? Berat Kandili'nde ne olmuştur?

BERAT KANDİLİNDE NE OLMUŞTUR?

İslam âlimlerine göre, Berat gecesi insanların bir yıl boyunca yaşayacakları olayların takdir edildiği bir gecedir. Rızık, ömür, hastalık, şifa gibi birçok kaderî mesele bu gece Allah'ın bilgisi dâhilinde yazılır ve melekler tarafından kayıt altına alınır. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulmaktadır:

"Biz onu (Kur'an'ı) mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz, insanları uyaranlarız. O gecede, her hikmetli iş tarafımızdan bir emirle belirlenir." (Duhan, 44/3-4)

Bu ayetlerde geçen "mübarek gece" ifadesinin Berat Kandili olduğu bazı tefsirciler tarafından kabul edilmiştir.

Berat gecesinde, Allah'ın sonsuz rahmetiyle kullarını affettiği, tövbe edenleri bağışladığı ve duaları kabul ettiği rivayet edilmiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.v), bu geceyle ilgili şöyle buyurmuştur:

"Allah Teâlâ, Şaban'ın on beşinci gecesi dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri kadar (çok sayıda) günahkârı affeder." (Tirmizî, Savm, 39)