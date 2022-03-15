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04
2022 DİYANET TAKVİMİ
HİCRİ TARİHLER
MİLADİ TARİHLER
GÜN
AY
YIL
GÜN
AY-YIL
HAF.GÜN
DİNİ GÜNLER
1
C.AHİR
1443
04
OCAK-2022
SALI
........
1
RECEB
1443
02
ŞUBAT-2022
ÇARŞAMBA
ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
2
RECEB
1443
03
ŞUBAT-2022
PERŞEMBE
REGAİB KANDİLİ
26
RECEB
1443
27
ŞUBAT-2022
PAZAR
MİRAC KANDİLİ
1
ŞABAN
1443
04
MART-2022
CUMA
...........
14
ŞABAN
1443
17
MART-2022
PERŞEMBE
BERAT KANDİLİ
1
RAMAZAN
1443
02
NİSAN-2022
CUMARTESİ
RAMAZAN BAŞLANGICI
26
RAMAZAN
1443
27
NİSAN-2022
ÇARŞAMBA
KADİR GECESİ
30
RAMAZAN
1443
01
MAYIS-2022
PAZAR
AREFE
1
ŞEVVAL
1443
02
MAYIS-2022
PAZARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
2
ŞEVVAL
1443
03
MAYIS-2022
SALI
RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
3
ŞEVVAL
1443
04
MAYIS-2022
ÇARŞAMBA
RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
1
ZİLKADE
1443
31
MAYIS-2022
SALI
........
1
ZİLHİCCE
1443
30
HAZİRAN-2022
PERŞEMBE
........
9
ZİLHİCCE
1443
08
TEMMUZ-2022
CUMA
AREFE
10
ZİLHİCCE
1443
09
TEMMUZ-2022
CUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
11
ZİLHİCCE
1443
10
TEMMUZ-2022
PAZAR
KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
12
ZİLHİCCE
1443
11
TEMMUZ-2022
PAZARTESİ
KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
13
ZİLHİCCE
1443
12
TEMMUZ-2022
SALI
KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
1
MUHARREM
1444
30
TEMMUZ-2022
CUMARTESİ
HİCRİ YILBAŞI
10
MUHARREM
1444
08
AĞUSTOS-2022
PAZARTESİ
AŞURE GÜNÜ
1
SAFER
1444
28
AĞUSTOS-2022
PAZAR
........
1
R.EVVEL
1444
27
EYLÜL-2022
SALI
........
11
R.EVVEL
1444
07
EKİM-2022
CUMA
MEVLİD KANDİLİ
1
R.AHİR
1444
27
EKİM-2022
PERŞEMBE
........
1
C.EVVEL
1444
25
KASIM-2022
CUMA
........
1
C.AHİR
1444
24
ARALIK-2022
CUMARTESİ
........
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