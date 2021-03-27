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Berat Kandili ne zaman? Bugün kandil mi? İşte Berat Kandili'nin tarihi ve önemi

Bugün hangi kandil var? Bugün kandil mi? Günün ilk saatleriyle birlikte yapılan paylaşımları ve hazırlıkları görenle bu soruların cevabını merak edip araştırıyor. Bilindiği üzere 11 ayın sultanı Ramazan öncesinde son kandil Berat Kandili... Peki, Berat Kandili ne zaman? Bugün Berat Kandili mi? İşte merak edilip araştırılan soruların cevabı...

Berat Kandili ne zaman? Bugün kandil mi? İşte Berat Kandili'nin tarihi ve önemi

Bugün Berat Kandili mi? Bugün hangi kandil var? Dua edip mağfiret isteyenlerin günahların affolacağına ve bir yıllık amellerin kaydedileceğine inanılan Berat Kandili geceesi bilindiği üzere Ramazan ayı öncesi son kandil. Peki, Berat Kandili ne zaman? Etrafından kandil hazırlıklarını görenler ve kandilli ilgili paylaşım ve mesajları okuyanlar bu soruların cevabını araştırıyor. İşte merak edilip araştırılan soruların cevabı...

BUGÜN BERAT KANDİLİ Mİ?

Üç ayların sonuncusu ve 11 ayın sultanı Ramazan ayına kısa bir süre kaldı. 13 Nisan 2021 bu yıl ki Ramazan ayının ilk günü olacak. Ramazan ayı öncesi son kandil ise Berat Kandili... Berat Kandili 14 Şaban gününü 15 Şaban'a bağlayan gece idrak ediliyor. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 Dini Günler Takvimi'ne göre bu sene Berat Kandili 27 Mart Cumartesi bu gece idrak edilecek.

BERAT KANDİLİNİN ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Berat gecesi müslümanlarca kutsal sayılmış, bu gecenin diğer gecelerden farklı bir şekilde geçirilmesi, bu gecede daha fazla ibadet edilmesi âdet halini almıştır. Hz. Peygamber’in, “Allah Teâlâ -rahmetiyle- şâbanın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar” buyurduğu rivayet edilmiştir (Tirmizî, “Ṣavm”, 39; İbn Mâce, “İḳāmetü’ṣ-ṣalât”, 191).

Diğer bir rivayete göre de Hz. Peygamber, “Şâbanın ortasında gece ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona âfiyet vereyim, yok mu şöyle, yok mu böyle!’ der” buyurmuştur (İbn Mâce, “İḳāmetü’ṣ-ṣalât”, 191).

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