Müslüman vatandaşlar 2019 yılına girilmesiyle birlikte ilk olarak Regaip ve ardından Miraç Kandili'ni eda ettiler. Nisan ayında dualar ve yapılacak ibadetler ile Berat Kandili'nin feyzini almak istayen vatandaşlar Berak Kandili tarihini merak ediyor. İşte, 2019 Diyanet İşleri dini günler takvimi...

BERAT NE DEMEK?

Berat (Berâet),Arapça'da temize çıkma anlamına gelir. İslam inancına göre bu gecenin bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle Mübarek Gece; günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle de Berat Gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet Gecesi gibi adlar da verilmiştir.

Bir kısım Müslümanlar bu geceyi ibadet ve taatle geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi olduğuna inanır. Bu konuda İslam peygamberi Muhammed'in bir hadisi vardır:

"Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah-u Teâlâ o andan fecir oluncaya kadar: 'Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim' buyurur." (İbn Mâce)

Ayrıca Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini takvime göre; Berat Kandili 19 Nisan'da idrak edilecek.

2019 YILI DİNİ GÜNLER LİSTESİ