İki çocuğunun annesi Fatoş Yeliler'den, 2021'de olayı bir şekilde boşanan Berdan Mardini, ikinci kez nikâh masasına oturdu.

Berdan Mardini ve Fatoş Yeliler, 2010'da evlendi. Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Berdan Mardini, ikinci evliliğini yaklaşık iki senedir birlikte olduğu İngilizce öğretmeni Dilara Talay ile yaptı.

Başakşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Ahmet Melik kıydığı nikâhta çiftin şahitliklerini ise Ceylan Kartalsuna ve Nezir Burak Beliktay üstlendi.

Berdan Mardini ile eşi Dilara Mardini Berdan Mardini, balayı ile ilgili sorulara ise; "Eşimi dünyanın en güzel yeri olan Mardin'e götüreceğim. Şaka bir yana eşim nereye isterse gideriz ama önce Mardin'e gideceğiz. Sonra tercih Dilara'nın" diye konuştu.

Berdan Mardini; "Sade bir tören istiyorduk ikimiz de. Millet, Paris, Roma ve Atina'da evlenir biz de Başakşehir'i seçtik. Başakşehir'de yurt dışı sayılır" diyerek, espri yaptı.

Berdan Mardini'nin eşi Dilara Talay, nikâh sonrası sosyal medyadaki hesabındaki soyadını Mardini olarak değiştirdi.