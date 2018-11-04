Üç yaşındaki Beren Değirmenci, Ankara’da dünyaya geldikten sonra geçirdiği menenjit hastalığı nedeniyle, ‘hidrosefali epilepsi’ rahatsızlığına yakalandı. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre ailenin yardım çağrısına Türkiye sessiz kalmadı. Ankara Valiliği’nin, hesap açılmasına onay vermesinden sonra 50 bin TL’lik tedavi ücretinin, geri kalan 25 bin TL’si üç gün içinde toplandı.

"KIZIMIN YÜRÜYECEĞİ GÜNÜ BEKLİYORUM"

Gününün büyük bir kısmını hastane ve özel eğitim merkezlerinde geçiren minik Beren'e, yaşıtları gibi yürüyüp koşabilmesi için daha çok özel eğitim ve fizik tedavi uygulanacak. Anne Esra Değirmenci, “Kızımla ilgili haber çıktıktan sonra 10 bin TL toplandı. Türkiye’ye duyurmaya vesile olan yayına ve bağışta bulunan herkese teşekkür ediyorum. Şimdi kızımın yürüyeceği zamanı bekliyorum” diye konuştu.

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