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Ortak noktaları çok meşgul olmaları

Magazin dünyasında çok ilginç bir gelişme yaşandı. Gelişmeye adını yazdıranlar ise Birce Akalay, Beren Saat, Demet Özdemir - Oğuzhan Koç çifti ve Kaan Tangöze oldu

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  • Beren Saat, Demet Özdemir, Oğuzhan Koç, Birce Akalay ve Kaan Tangöze'nin ortak noktası çok meşgul olmaları - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; gazeteciler, seyrek yaşanabilecek bir gün geçirdi. Fotoğraflarını çektikleri üç ünlü isim, kendilerine yöneltilen sorulara ağız birliği etmişcesine çok meşgul oldukları gerekçesiyle cevap vermeyi tercih etmedi.
  • Beren Saat, Demet Özdemir, Oğuzhan Koç, Birce Akalay ve Kaan Tangöze'nin ortak noktası çok meşgul olmaları - Magazin haberleri

    "ÇOK ÖNEMLİ BİR GÖRÜŞME YAPIYORUM"

    AVM görüntülenen Birce Akalay, bir mağazaya girdi. Telefonla konuştuğunu söyleyen Akalay, "Arkadaşlar sonra konuşalım mı? Çok önemli bir görüşme yapıyorum" diyerek, dolaşmaya devam etti.
  • Beren Saat, Demet Özdemir, Oğuzhan Koç, Birce Akalay ve Kaan Tangöze'nin ortak noktası çok meşgul olmaları - Magazin haberleri

    BAŞ BAŞA YEMEK

    Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, Etiler'de yemek yerken görüntülendi. Özdemir, "Çekimlerim vardı. Çıkışta eşimle yemeğe geldim. Trafik çok oldu. Müsait zamanda sohbet edelim olur mu?" dedi.
  • Beren Saat, Demet Özdemir, Oğuzhan Koç, Birce Akalay ve Kaan Tangöze'nin ortak noktası çok meşgul olmaları - Magazin haberleri

    YEDİ MİLYONLUK TUR

    Beren Saat, Bebek'te seyir halindeyken objektiflere yansıdı. Marka yüzü olduğu firmanın 7 milyon lira değerindeki aracıyla sıkışan trafikte görüntülenen oyuncu, gazetecilerin soruları karşısında, "Arkadaşlar, trafiği yavaşlatmayalım. Her şey yolunda. Uygun bir zamanda konuşalım" diyerek, sahil hattı boyunca tur attı.
  • Beren Saat, Demet Özdemir, Oğuzhan Koç, Birce Akalay ve Kaan Tangöze'nin ortak noktası çok meşgul olmaları - Magazin haberleri

    YİNE KONUŞMADI

    Kaan Tangöze de Kıvılcım Ural ile evliliğinden dünyaya gelen kızı ile beraber Etiler'de görüntülendi.
    Yemek yedikten sonra müzik aletlerinin satıldığı mağazaya giren Tangöze, elleriyle meşgul olduğunu işaret ederek, sorulara cevap vermedi. 

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