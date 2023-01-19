"ÇOK ÖNEMLİ BİR GÖRÜŞME YAPIYORUM"



AVM görüntülenen Birce Akalay, bir mağazaya girdi. Telefonla konuştuğunu söyleyen Akalay, "Arkadaşlar sonra konuşalım mı? Çok önemli bir görüşme yapıyorum" diyerek, dolaşmaya devam etti.