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Ekranların güzel oyuncusu Hazal Kaya ile sevgilisi Ali Atay da evliler kervanına katıldı. Aşk-ı Memnu, Adını Feriha Koydum, Bizim Hikaye gibi birçok projede yer alan Hazal Kaya, 5 yıldır birlikte olduğu yönetmen sevgilisi Ali Atay ile geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir törenle dünyaevine girdi.