İşte Berfu Yenenler'in açıklamalarından öne çıkan kısımları:

- Ben hem Kuzey'de hem de Mete'de ikisini de yaptım. Hem emzirdim hem de mama verdim. Kuzey'de mama vermeye biraz daha geç başladığım için Kuzey çok sinirliydi. Çünkü başlarda hiç doymuyordu. Bu biraz genetik bir şey. Sütün gelmesi, gelmemesi, gelme miktarı...

- Mesela Kuzey'in dili bağlıydı ve emmekte çok zorlanıyordu. O yüzden biberon daha ona uygun bir şeydi ve mamaya geçtikten sonra çok rahatladı. Mete emme konusunda daha rahat. Anne sütü konusunda ben de daha rahatım. Kuzey'de benim inadım yüzünden 1 hafta sonra mama verdik, aşırı pişmanım. Mete'de hastaneye mama götürdüm...