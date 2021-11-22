Ünlü oyuncu Eser Yenenler ile 2019 yılında evlenen 25 yaşındaki Berfu Yenenler, bu akşam Çok Güzel Hareketler 2'nin misafirlerinden biri oldu. Bu haberle birlikte Berfu Yenenler'in kim olduğu merak konusu oldu. İşte, Berfu Yenenler hakkında merak edilenler...

BERFU YENENLER KİMDİR?

Berfu Yenenler ya da evlenmeden önceki soyadıyla Berfu Yıldız, 11 Nisan 1995 yılında İzmit'te dünyaya geldi. 1.80 boyundaki güzel Berfu Yenenler Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi - Endüstri Mühendisliği mezunu. 2015 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasına katılıp, 4. güzel olarak derecek kazanan Berfu Yenenler 2015 yılındaki Miss International Yarışması'nda da Türkiye'yi temsil etti. Şimdilerde Youtube kanalında içerik üreticiliği yapan Berfu Yenenler eğlenceli videolarla severlerinin karşısına çıkıyor.

9 Haziran 2019 yılında Eser Yenenler ile dünya evine giren Berfu Yenenler'in Kuzey adında bir oğlu var.