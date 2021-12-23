Tanıtım filmi yayınlandı 0:00 / 0:00

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Mehmet Binay ve M. Caner Alper'in yönetmen koltuğunda oturduğu, bir döneme damga vurmuş sanatçılardan biri olan şarkıcı Bergen'in hayatına odaklanacak olan filmden teaser yayınlandı.

Farah Zeynep Abdullah'ın sanatçıya hayat verdiği filmde, oyuncuya Erdal Beşikçioğlu, Tilbe Saran, Ali Seçkiner Alıcı, Nergis Öztürk, Şebnem Sönmez, Ahmet Kayakesen, Nurcan Eren, Suzan Kardeş ve Arif Pişkin gibi isimler eşlik ediyor. Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz'un senaryosunu kaleme aldığı 'Bergen' 2022'nin ilk çeyreğinde gösterime girmesi bekleniyor.