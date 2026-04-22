Bergüzar Korel: Zorbalandım
Bergüzar Korel, konservatuvar yıllarında Sarp Akkaya, Tayanç Ayaydın ve Gürgen Öz tarafından boyu nedeniyle zorbalığa uğradığını açıkladı
2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile evlenen ve Ali, Han ile Leyla adında üç çocuk dünyaya getiren Bergüzar Korel, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda eğitim gördüğü yıllara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Korel, o dönemde aralarında Sarp Akkaya, Tayanç Ayaydın ve Gürgen Öz’ün de bulunduğu üst sınıf öğrenciler tarafından boyu nedeniyle zaman zaman zorbalığa maruz kaldığını esprili bir dille anlattı.
Oyuncu o günleri şu sözlerle yâd etti: Onlar dördüncü sınıftaydı. Sarp, ben geldiğimde 'Ay, yer mi sallanıyor?' diye takılırdı. Ben de buna kahkahalarla gülerdim. Onlar da 'Gülme, yediğin o kuşlar çıkacak şimdi' falan derlerdi.
"30 YAŞIMDA BU KADAR BİLİNÇLİ DEĞİLDİM"
Esra Ruşan'ın sunduğu 'Herkes Kendine Baksın' programına konuk olan ünlü oyuncu, geçmişteki sağlık sorunlarına da değindi. Korel, "Kendimle daha çok ilgilendiğim bir dönemdeydim. 30 yaşımda bu kadar bilinçli değildim, cepten yiyordum. Ciddi bir duygusal yeme bozukluğum vardı" dedi.