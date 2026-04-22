        Bergüzar Korel: Zorbalandım - Magazin haberleri

        Bergüzar Korel: Zorbalandım

        Bergüzar Korel, konservatuvar yıllarında Sarp Akkaya, Tayanç Ayaydın ve Gürgen Öz tarafından boyu nedeniyle zorbalığa uğradığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Nisan 2026 - 20:35 Güncelleme:
        2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile evlenen ve Ali, Han ile Leyla adında üç çocuk dünyaya getiren Bergüzar Korel, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda eğitim gördüğü yıllara ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Korel, o dönemde aralarında Sarp Akkaya, Tayanç Ayaydın ve Gürgen Öz’ün de bulunduğu üst sınıf öğrenciler tarafından boyu nedeniyle zaman zaman zorbalığa maruz kaldığını esprili bir dille anlattı.

        Oyuncu o günleri şu sözlerle yâd etti: Onlar dördüncü sınıftaydı. Sarp, ben geldiğimde 'Ay, yer mi sallanıyor?' diye takılırdı. Ben de buna kahkahalarla gülerdim. Onlar da 'Gülme, yediğin o kuşlar çıkacak şimdi' falan derlerdi.

        <strong>"30 YAŞIMDA BU KADAR BİLİNÇLİ DEĞİLDİM"</strong>

        "30 YAŞIMDA BU KADAR BİLİNÇLİ DEĞİLDİM"

        Esra Ruşan'ın sunduğu 'Herkes Kendine Baksın' programına konuk olan ünlü oyuncu, geçmişteki sağlık sorunlarına da değindi. Korel, "Kendimle daha çok ilgilendiğim bir dönemdeydim. 30 yaşımda bu kadar bilinçli değildim, cepten yiyordum. Ciddi bir duygusal yeme bozukluğum vardı" dedi.

        HSK’dan “Sıfır Gecikmeli Yargı” adımı
        HSK’dan “Sıfır Gecikmeli Yargı” adımı
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Canlı anlatım ve istatistikler
        "ABD'nin kilit füze stokları önemli ölçüde tükendi"
        "ABD'nin kilit füze stokları önemli ölçüde tükendi"
        Almanya'dan yeni askeri strateji
        Almanya'dan yeni askeri strateji
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        Trump: 2. tur görüşme cumaya kadar mümkün
        Trump: 2. tur görüşme cumaya kadar mümkün
        Bugün Ne Oldu? 22 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 22 Nisan 2026'nın haberleri
        TCMB faiz kararını açıkladı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        Yaşlı kadının katili yakalandı! 18 yıl sonra tek bir DNA iziyle çözüldü!
        Yaşlı kadının katili yakalandı! 18 yıl sonra tek bir DNA iziyle çözüldü!
        Galatasaray'a Zaniolo piyangosu!
        Galatasaray'a Zaniolo piyangosu!
        Trump ateşkesi neden uzattı?
        Trump ateşkesi neden uzattı?
        Beşiktaş'tan Grimaldo bombası!
        Beşiktaş'tan Grimaldo bombası!
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        Dedikodular doğru çıktı: Açıklama geldi
        Dedikodular doğru çıktı: Açıklama geldi
        Oscar'lı yıldızdan 'inşallah' yanıtı
        Oscar'lı yıldızdan 'inşallah' yanıtı
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        İbrahim Tatlıses taburcu oldu
        İbrahim Tatlıses taburcu oldu
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!