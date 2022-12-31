Bergüzar Korel: Günler çok güzel geçiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bergüzar Korel: Günler çok güzel geçiyor

2009 yılında Halit Ergenç ile nikah masasına oturan ve üçüncü çocukları Leyla'yı geçtiğimiz yıl kucağına alan Bergüzar Korel, gazetecilerle sohbet etti. Ünlü oyuncu, "Leyla'nın ilk kelimesi 'Baba' oldu, Halit çok mutlu. Üç çocukla günler çok güzel geçiyor" açıklamasında bulundu

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Bergüzar Korel: Günler çok güzel geçiyor! Halit Ergenç... - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Bergüzar Korel, Beşiktaş'taydı. Mekana girmeden önce basın mensuplarıyla sohbet eden Korel, yakın arkadaşının sahne alacağını ifade etti.

    Oyuncu, "Ayhan sahne alacak, onu dinlemeye geldim. O bizim için çok değerli, hepimizin değerlisi... Hayalini gerçekleştirdiği için biz de bu mutlu gününde yanındayız. Yolu açık olsun" dedi.
  • Bergüzar Korel: Günler çok güzel geçiyor! Halit Ergenç... - Magazin haberleri

    "LEYLA'NIN İLK KELİMESİ 'BABA' OLDU"

    Geçtiğimiz günlerde kızı Leyla'nın doğum gününü kutlayan Bergüzar Korel, "Çok şükür, bir yaşında oldu. Büyüyor ve büyüdükçe her gün ayrı bir macera... Kız çocuğu çok farklıymış. Refleksleri, her şeyi farklı. İlk kelimesi 'Baba' demesi oldu, Halit çok mutlu. Leyla uzun bir süre süt emdiği için devamlı ikimiz vakit geçiriyorduk. Halit, hep sitem ediyordu. 'Leyla ile hiç başbaşa vakit geçiremiyorum, benim kızımla ilişkim yürümüyor' diyordu. Artık babasının kucağından inmek istemiyor. Birlikte oyunlar oynuyorlar. Ağabeyleri de onunla vakit geçiriyor. Hatta bugün Ali'm geldi, 'Anne ben senin boyunu geçtim' dedi. Aynada bir baktık; aynı boydayız. Üç çocukla günler çok güzel geçiyor" şeklinde konuşarak, mutluluğunu ifade etti.
  • Bergüzar Korel: Günler çok güzel geçiyor! Halit Ergenç... - Magazin haberleri

    "ORADA DAHA SAKİN BİR HAYATIMIZ VAR"

    İstanbul-Londra arasında mekik dokuyan ikiliden Korel, "Yılbaşında nerede olacaksınız?" sorusuna, "İstanbul'dayım. Burada olacağız. Arkadaşlarımız ve ailelerimizle vakit geçireceğiz. O yüzden geldik zaten. Londra çok yavaş, çok çocuk odaklı. Orada zaman yavaş akıyor, daha sakin bir hayatımız var. Dostlarımız yanımızda yok. Sosyal çevrenizi, dostlarınızı özlüyorsunuz. Benim için öyle en azından... Çocuklar okula gidiyor, sürekli onlarlayım zaten. Eğer olursa reklam çekimlerimi yapıyorum. Galiba yakında dijital ortama bir proje yapabilirim" yanıtını verdi.

    Bergüzar Korel, röportajı tamamlamasının ardından dostları ile birlikte mekana giriş yaptı. Ünlü oyuncu, arkadaşları ile gece boyuca eğlendi.
  • Bergüzar Korel: Günler çok güzel geçiyor! Halit Ergenç... - Magazin haberleri

    "LONDRA'YA YERLEŞTİLER" SÖYLENTİLERİNE YANIT

    Geçtiğimiz aylarda ünlü çiftin Türkiye'yi terk ederek, İngiltere'nin başkenti Londra'ya yerleştiği ve çocukları Ali'nin de eğitimine burada devam edeceğine ilişkin haberler basına yansımıştı. İkilinin projeleri oldukça Türkiye'de bulunacağı iddia edilmişti.
  • Bergüzar Korel: Günler çok güzel geçiyor! Halit Ergenç... - Magazin haberleri

    "İDDİALAR DOĞRU DEĞİL"

    Çiftin menajeri Ayşe Barım ise söylenenlerin doğru olmadığını ifade ederek, "İngiltere'ye yerleşme durumu yok. 5 yıldır sık sık gidip, geliyorlar. Bu dönem oğulları Ali'nin okulunun tatile girmesini bekliyorlar" demişti.
  • Bergüzar Korel: Günler çok güzel geçiyor! Halit Ergenç... - Magazin haberleri

    ÜÇ ÇOCUK ANNESİ

    2009'da nikah masasına oturan oyuncu Halit Ergenç ile Bergüzar Korel'in mutlu birliktelikleri sürüyor. Meslektaşlarının aksine çocuklarının yüzünü göstermeyi tercih etmeyen Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in, Ali, Han ve Leyla adında üç çocukları bulunuyor.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.