Bergüzar Korel: Günler çok güzel geçiyor

"ORADA DAHA SAKİN BİR HAYATIMIZ VAR"



İstanbul-Londra arasında mekik dokuyan ikiliden Korel, "Yılbaşında nerede olacaksınız?" sorusuna, "İstanbul'dayım. Burada olacağız. Arkadaşlarımız ve ailelerimizle vakit geçireceğiz. O yüzden geldik zaten. Londra çok yavaş, çok çocuk odaklı. Orada zaman yavaş akıyor, daha sakin bir hayatımız var. Dostlarımız yanımızda yok. Sosyal çevrenizi, dostlarınızı özlüyorsunuz. Benim için öyle en azından... Çocuklar okula gidiyor, sürekli onlarlayım zaten. Eğer olursa reklam çekimlerimi yapıyorum. Galiba yakında dijital ortama bir proje yapabilirim" yanıtını verdi.

Bergüzar Korel, röportajı tamamlamasının ardından dostları ile birlikte mekana giriş yaptı. Ünlü oyuncu, arkadaşları ile gece boyuca eğlendi.