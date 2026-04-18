        Bergüzar Korel 'Hatırladıkça' ile sahnede

        Bergüzar Korel 'Hatırladıkça' ile sahnede

        Bergüzar Korel, izleyicileri duygusal bir yolculuğa çıkaran 'Hatırladıkça' performansı ile 22 Nisan'da Zorlu PSM %100 Studio'da sanatseverlerle buluşacak

        Giriş: 18 Nisan 2026 - 15:15 Güncelleme:
        Şubat ayında gerçekleşen ilk buluşmasında izleyicileri duygusal bir yolculuğa çıkaran ve büyük beğeni toplayan Bergüzar Korel, klasik bir konser formatının ötesine geçen ‘Hatırladıkça’ perfomansıyla 22 Nisan akşamı yeniden Zorlu PSM’de misafirleriyle buluşacak.

        Korel, bu performansında sahnede şarkıları yalnızca söylemekle kalmayarak onları bir kalpten diğerine anlatarak müziği bir anlatım biçimine dönüştürüyor. Çocukluğumuza, gençliğimize ve yarım kalmış cümlelerimize eşlik eden kült şarkılar, sanatçının sesi ve sahne diliyle her biri bir anıya ve duyguya Zorlu PSM’nin unutulmaz atmosferinde dönüşüyor.

        Müzik direktörlüğünü ve piyanosunu Mustafa Haybat’ın üstlendiği projenin orkestrasında, Türkiye’nin önde gelen müzisyenleri bir araya geldi. Gitarda Erdem Sökmen, davulda Erhan Seçkin, bas gitarda Cemil Tatlıpınar, perküsyonda Tunç Çakır, saksafon ve flütte Batu Şallıel, kemanda Hakan Güven ve back vokalde Yonca Kocadağ’dan oluşan güçlü kadro, performansın müzikal derinliğini en üst seviyeye taşımaya devam ediyor.

