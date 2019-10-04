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Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

İkinci bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Bergüzar Korel, Halit Ergen.

Oyuncu Halit Ergenç ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Bergüzar Korel 2009 yılında dünya evine girmişlerdi. Şimdilerde ikinci bebeğine 4 aylık hamile olan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu.

2. Sayfa programının haberine göre; 9 yaşında Ali adında bir oğulları olan çiftin bir oğulları daha olacak.

Bergüzar Korel önce verdiği bir röportajda, "Bir oğlumuz var bir de kız bebeği duygusunu tadarsam şahane olur" demişti.

DOKTORUNDAN SAHNE YASAĞI GELMİŞTİ

Ünlü oyuncu geçtiğimiz hafta doktorunun sahne yasağı vermesi sebebiyle 'Kızlar ve Oğlanlar' oyununun iptal edildiği haberini Instagram hesabından duyurmuştu. Korel paylaşımında; "Çok severek oynadığım, yıllar sonra koşarak beni sahneye götüren duygularla dolu 'Kızlar ve Oğlanlar' oyunumuzun iptal olduğunu üzülerek bildirmek isterim. Oyunumuzun yeni sezonu için yaptığımız ilk provasında, her hamilelik sürecindeki anne adayını korkutacak ve gebelik sürecine tehdit ve tehlike oluşturacak bir durum yaşanması sebebiyle yapılan tetkikler sonucunda doktorum tarafından sahneye çıkışım yasaklandı.

Çok şükür ki bebeğimin de, benim de sağlığımız yerinde. Hamilelik sürecimde sizin karşınıza çıkmayı çok istedim ama maalesef olmadı. Başta canım yönetmenin İbrahim Çiçek olmak üzere tüm Craft Tiyatro ailesi bu yolculukta bana verdiğiniz destek paha biçilemez. Hepinize kalbimin en derininden teşekkür ederim. İlan edilmiş tüm oyunlara yoğun ilgi gösterip bilet alan canım seyirci; eminim yine kesişecek yollarımız, yanımızda olduğunuz ve anlayışınız için çok teşekkürler. Sevgi ve saygılarımla." ifadelerini kullanmıştı. 

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