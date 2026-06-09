Beril Pozam: İnşirah Suresi ile gönlümden vuruldum

Beril Pozam, katıldığı bir programda İnşirah Suresi okumanın üzerindeki etkilerinden söz etti. İnancıyla ilgili de samimi açıklamalarda bulunan oyuncu, Kur'an-ı Kerim'i okuduğunu belirtti.

"GÖNLÜMDEN VURULDUM"

Pozam, "Yalı Çapkını'ndayken bir gün oturup konuşuyoruz. Emre Altuğ, 'Ben sabahları İnşirah Suresi okurum' dedi. Ben de hiç İnşirah Suresi'ni duymamıştım. Ben daha önce İnşirah Suresi'ni duymamıştım. 'Dur, bir bakayım' dedim. Hemen internetten açıp okudum ve o an gerçekten gönlümden vuruldum. O dönemde içsel bir rahatlamaya ve ferahlamaya çok ihtiyaç duyuyordum. Ben de İnşirah Suresi okumaya başladım" dedi.

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"BENCE YAZILMIŞ EN İYİ KİTAP"

İpek Tuzcuoğlu'nun YouTube programında açıklamalarına devam eden 30 yaşındaki oyuncu şunları söyledi: Sonra sohbetler dinlemeye, insanları dinlemeye başladım. Bildiğim, güvendiğim kişileri takip ettim. Bir süre sonra da kendi kendime, 'Ben neden başkalarının algısıyla dinliyorum? En azından kendim okuyup kendi algımla anlamaya çalışayım' dedim. Çünkü sonuçta Allah onu hepimize gönderdi. Kur'an-ı Kerim, birtakım insanlara gönderildi de onlar bize anlatsın diye gelmedi. Ben de okumaya başladım. Okudukça her şey daha da derinleşti, daha da etkilendim. Bence yazılmış en iyi kitap.