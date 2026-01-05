Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Berkan Kutlu resmen Konyaspor'da! - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Berkan Kutlu resmen Konyaspor'da!

        Geçtiğimiz günlerde Galatasaray ile karşılıklı olarak sözleşmesini fesheden Berkan Kutlu, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Tümosan Konyaspor ile anlaşmaya vardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2026 - 22:38 Güncelleme: 05.01.2026 - 22:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Berkan Kutlu resmen imzayı attı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Galatasaray ile yollarını ayıran Berkan Kutlu'nun yeni takımı resmen belli oldu.

        27 yaşındaki orta saha, Trendyol Süper Lig temsilcisi Tümosan Konyaspor ile anlaşmaya vardı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Berkan Kutlu'ya hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz." denildi.

        Yeşil-beyazlılar Berkan Kutlu ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Maduro mahkemeye götürülüyor

        ABD Başkanı Donald Trump ile Air Force One uçağında gazetecilere konuşan Senatör Lindsey Graham, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya ilişkin sorulara, "Bugün Türkiye'de olabilirdi ama New York'ta. Başkan, ona bir çıkış yolu verdi. O ise ABD ordusuna karşı Trump'a meydan okumayı seçti" dedi. 

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Süper Kupa'da ilk finalist Galatasaray!
        Süper Kupa'da ilk finalist Galatasaray!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maduro ve Venezuela halkı milletimizin dostu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maduro ve Venezuela halkı milletimizin dostu
        Delcy Rodriguez yemin etti
        Delcy Rodriguez yemin etti
        Maduro, hakim karşısına çıkarıldı
        Maduro, hakim karşısına çıkarıldı
        Akıllara The Economist'in kapağı geldi
        Akıllara The Economist'in kapağı geldi
        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!
        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!
        Tedesco ve Reis'ten Süper Kupa sözleri!
        Tedesco ve Reis'ten Süper Kupa sözleri!
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        2025 enflasyonu açıklandı
        2025 enflasyonu açıklandı
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        Kira için bağış bekliyor
        Kira için bağış bekliyor
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar