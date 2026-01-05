Berkan Kutlu resmen Konyaspor'da!
Geçtiğimiz günlerde Galatasaray ile karşılıklı olarak sözleşmesini fesheden Berkan Kutlu, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Tümosan Konyaspor ile anlaşmaya vardı.
Giriş: 05.01.2026 - 22:38 Güncelleme: 05.01.2026 - 22:38
Galatasaray ile yollarını ayıran Berkan Kutlu'nun yeni takımı resmen belli oldu.
27 yaşındaki orta saha, Trendyol Süper Lig temsilcisi Tümosan Konyaspor ile anlaşmaya vardı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Berkan Kutlu'ya hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz." denildi.
Yeşil-beyazlılar Berkan Kutlu ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ