Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, yeni bir şarkı hazırlığında olduğunu söyleyen Alişan, muhabirlerin Serdar Ortaç’ın, “Aranjörler ve müzik şirketleri çok para istiyor, onun için albüm düşünmüyorum” açıklamasıyla ilgili sorulara, "Müzik para kazandırıyor. Her şey eskisinden çok çok pahalı. Albüm satışı yok şu an, aranjörler çok para alıyor. Piyasa şu an öyle" dedi.