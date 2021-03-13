Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBiyografi
ABONE OL

Berkay kaç yaşında? Şarkıcı Berkay kimdir? Berkay'ın biyografisi

İbrahim Tatlıses'in fenomen eğlence programı İbo Show'un konukları araştırılıyor. Her hafta televizyon dünyasından ve müzik dünyasından çeşitli isimlerin konuk olduğu İBO SHOW'un bu akşamki konuklarından biri de Berkay. Peki, Şarkıcı Berkay kimdir? Şarkıcı Berkay kaç yaşında ve nereli, eşi kim? İşte Berkay'ın biyografisi...

Berkay kaç yaşında? Şarkıcı Berkay kimdir? Berkay'ın biyografisi

Türk pop müzik şarkıcısı Berkay sosyal medyada ne çok konuşulan isimlerden biri oldu. Star TV ekranlarında yayınlanan İBO SHOW'un bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünün konuklarından biri de şarkıcı Berkay olacak. Peki, Şarkıcı Berkay kimdir? Şarkıcı Berkay kaç yaşında ve nereli, eşi kim? İşte Berkay hakkında merak edilenler...

ŞARKICI BERKAY KİMDİR?

Berkay Şahin veya tanınan adıyla Berkay, Arhavi, Artvinli bir ailenin çocuğu olarak Ankara'da doğdu. 1996 yılından beri ailesiyle beraber İzmir'de yaşayan sanatçı, 2009 yılından beri de İstanbul'da yaşamaktadır. 2009 yılında İstanbul'a taşınan Berkay, albüm çalışmalarından önce Bodrum, Antalya, ÇeşmeKuşadası gibi tatil beldelerinde belirli mekânlarda sahne aldı. Berkay, 2010 yılında ilk albümü "Ele İnat" ile 'en iyi sanatçı' ödülüne layık görüldü. İkinci albümü "Aşk Sadece" 2012 yılında yayınlandı.

ŞARKICI BERKAY EVLİ Mİ?

2016 yılında manken Özlem Ada ile evlendi.

BERKAY ŞARKILARI

Stüdyo albümleri
Ele İnat (2010, Poll Production)
Aşk Melekleri (2014, Avrupa Müzik)
Benim Hikayem (2015, Avrupa Müzik)
Arabest (2016, Avrupa Müzik)
Yansıma (2017, Avrupa Müzik)
İz (2019, Avrupa Müzik)
Single'ları
Aşk Sadece (2012, Poll Production)
Doksana Bir Kala (2013, Poll Production)
Uygun Adım (2016, Avrupa Müzik)
Ey Aşk (2017, Avrupa Müzik)
Ben Sadece (2018, Avrupa Müzik)
İsyanlardayım (Ahmet Selçuk İlkan Unutulmayan Şarkılar, Vol. 2) (2018, Poll Production)
Deliler (2019, Avrupa Müzik)
Deli Et Beni (2019, Avrupa Müzik)
İki Hece (2019, Avrupa Müzik)
Kırgınım Ona (2020, Avrupa Müzik)

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Survivor Çağrı kim? Survivor Çağrı Atakan kaç yaşında ve nereli? Biyografisi
BİYOGRAFİSurvivor Çağrı Atakan kimdir?
Survivor Berkay kimdir, nereli ve kaç yaşına? Survivor Berkay Yuvakuran kardeşleri kimdir?
BİYOGRAFİSurvivor Berkay Yuvakuran kimdir?
Survivor Gonca kimdir? Survivor Gonca Kakar boyu kaç, nereli, kaç yaşında? Biyografisi
BİYOGRAFİSurvivor Gonca Kakar kimdir?
Volkan Severcan kimdir? Volkan Severcan kaç yaşında ve nereli? Volkan Severcan dizileri ve filmleri...
BİYOGRAFİVolkan Severcan kimdir?
Survivor Doğan Keser kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor Doğan Keser boyu kaç? Hayatı
BİYOGRAFİSurvivor Doğan Keser kimdir?
Suzan Kardeş kimdir? Suzan Kardeş kaç yaşında ve nereli? Suzan Kardeş şarkıları
BİYOGRAFİSuzan Kardeş kimdir?
Nükhet Duru kimdir? Nükhet Duru kaç yaşında ve nereli? İşte Nükhet Duru hayatı ve şarkıları
BİYOGRAFİNükhet Duru kimdir?
Karahan Çantay kimdir ve nereli? Karahan Çantay neden vefat etti? İşte Karahan Çantay biyografisi
BİYOGRAFİKarahan Çantay kimdir?
Survivor Aleyna Çalışkan kimdir? Survivor Aleyna kaç yaşında ve nereli?
BİYOGRAFİSurvivor Aleyna Çalışkan kimdir?
Melis Sezer biyografi: Survivor Melis Sezer kimdir? Survivor Melis kaç yaşında, nereli?
BİYOGRAFİSurvivor Melis Sezer kimdir?