YALÇIN: 'ARTIK SUS' MU DEMEK İSTEDİNİZ?



Konuşmasının ekip arkadaşlarına teşekkür ettiği kısmında Karadağlı, ödülü Nihal Yalçın'a uzatmıştı. Seyircilerin alkışladığı o anlarda Yalçın ise şaşkınlığını gizleyemeyerek, "Kim verdi ödülü?" diye sormuştu. Daha sonrasında ise Karadağlı'ya dönerek "Sus mu dediniz? Artık sus mu diyorsunuz?" ifadelerini kullanmıştı.

