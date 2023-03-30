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Berker Güven'den Nihal Yalçın'a: İyi ki doğmuşsun kalbimin gün ışığı

Oyuncu Berker Güven, 42 yaşına basan sevgilisi Nihal Yalçın'ın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Güven, sevgilisine "İyi ki doğmuşsun kalbimin gün ışığı" sözleriyle seslendi

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  • Berker Güven'den sevgilisi Nihal Yalçın'a: İyi ki doğmuşsun kalbimin gün ışığı - Magazin haberleri

    Berker Güven'in kendisi gibi oyuncu sevgilisi Nihal Yalçın 42 yaşına bastı. Uzun süredir birlikte olan çiftten Güven, Yalçın ile pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
  • Berker Güven'den sevgilisi Nihal Yalçın'a: İyi ki doğmuşsun kalbimin gün ışığı - Magazin haberleri

    "MELEĞİM, BİRİCİĞİM"

    Birlikte çekilen iki kareyi paylaşan Berker Güven, ilk poza "Çok seviyorum" notunu düştü.
  • Berker Güven'den sevgilisi Nihal Yalçın'a: İyi ki doğmuşsun kalbimin gün ışığı - Magazin haberleri

    Güven, ikinci fotoğrafa ise "Kalbimin gün ışığı, özelim, meleğim, biriciğim. İyi ki doğmuşsun Nino'm. Dilediğin her şey gerçekleşsin güzeller güzeli sevgilim" mesajını yazdı.
  • Berker Güven'den sevgilisi Nihal Yalçın'a: İyi ki doğmuşsun kalbimin gün ışığı - Magazin haberleri

    Nihal Yalçın da aynı kareleri kendi sosyal medya hesabından paylaştı.
  • Berker Güven'den sevgilisi Nihal Yalçın'a: İyi ki doğmuşsun kalbimin gün ışığı - Magazin haberleri

    AŞK BODRUM'DA ORTAYA ÇIKMIŞTI

    Nihal Yalçın ile Berker Güven'in aşkı Bodrum'da ortaya çıkmıştı. İkili, 2021'in temmuz ayında ilk kez Gümüşlük'te tatil yaparken görülmüştü.
  • Berker Güven'den sevgilisi Nihal Yalçın'a: İyi ki doğmuşsun kalbimin gün ışığı - Magazin haberleri

    "NİHAL'E AŞIĞIM"

    Öte yandan Berker Güven, geçtiğimiz aylarda "Ben Nihal'i çok seviyorum ve ona aşığım" açıklamasını yapmıştı.
  • Berker Güven'den sevgilisi Nihal Yalçın'a: İyi ki doğmuşsun kalbimin gün ışığı - Magazin haberleri

    TAMER KARADAĞLI İLE YAŞADIĞI POLEMİK GÜNLERCE KONUŞULMUŞTU

    2021'de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 58’inci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Nihal Yalçın, 'Zuhal' filmindeki performansıyla 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görülmüştü.
  • Berker Güven'den sevgilisi Nihal Yalçın'a: İyi ki doğmuşsun kalbimin gün ışığı - Magazin haberleri

    YALÇIN: 'ARTIK SUS' MU DEMEK İSTEDİNİZ?

    Konuşmasının ekip arkadaşlarına teşekkür ettiği kısmında Karadağlı, ödülü Nihal Yalçın'a uzatmıştı. Seyircilerin alkışladığı o anlarda Yalçın ise şaşkınlığını gizleyemeyerek, "Kim verdi ödülü?" diye sormuştu. Daha sonrasında ise Karadağlı'ya dönerek "Sus mu dediniz? Artık sus mu diyorsunuz?" ifadelerini kullanmıştı.
  • Berker Güven'den sevgilisi Nihal Yalçın'a: İyi ki doğmuşsun kalbimin gün ışığı - Magazin haberleri

    Tamer Karadağlı ise "Ödülünüzle birlikte konuşun diye" yanıtını vermişti.

    "LÜTFEN TAMER'İN ÖNÜME GEÇMESİNE İZİN VERMEYİN"

    Çok konuşulan olay sonrası Nihal Yalçın sosyal medya hesabından açıklama yaptmıştı. Ünlü oyuncu, "Lütfen Tamer'in önüme geçmesine izin vermeyin! Bu gece benim gecem!" demişti.

Haberi Hazırlayan : Aytekin Teker
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