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AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada dün Elazığ Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi yaklaşık 30 saniye süren depremin büyüklüğünü 6.5 olarak revize etti. Yerin 6,75 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem; Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Osmaniye gibi çevre illerde de hissedildi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 21.08'de 5.4 ve 5.1 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi. Bölgede artçı sarsıntılar sürerken AFAD, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 22'ye yükseldiğini açıkladı.

Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından destek paylaşımlarında bulunurken oyuncu Berna Laçin, Twitter hesabından yayınladığı gönderi ile tepki topladı.

— berna lacin (@bernalacin35) January 24, 2020

Laçin, yabancı kaynaklarda depremin şiddetinin daha fazla olduğunu ancak vergi muafiyetinin olmaması için Türkiye'nin depremin şiddetini küçük gösterdiğini dile getirerek şunları söyledi:

Bakın; yabancı kaynaklardan kontrol edelim. Daha yüksek verir. Hatta birazdan 6.8 (6.89 aslında 6.9) indirilerek söylenir. Bekleyin, görün. Hep aynı... Hop güncelleme 6.5. Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi falan depremden dolayı muafiyet alıyor.

Laçin'in 'deprem' paylaşımı Twitter'da tepkilere neden oldu.