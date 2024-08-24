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        Haberler Spor Futbol İspanya Bertuğ Yıldırım, Getafe'ye transfer oldu - Futbol Haberleri

        Bertuğ Yıldırım, Getafe'ye transfer oldu

        Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, İspanya La Liga ekiplerinden Getafe'ye transfer oldu. Rennes, 21 yaşındaki forvetin satın alma opsiyonuyla birlikte Getafe'ye kiralandığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2024 - 09:16 Güncelleme: 24.08.2024 - 09:17
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        Bertuğ Yıldırım'ın yeni durağı İspanya!
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        Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'de forma giyen milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, İspanya'ya transfer oldu.

        La Liga ekibi Getafe, 21 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.

        Açıklamada, "Yeni evine hoş geldin Bertuğ" ifadeleri kullanıldı.

        BERTUĞ YILDIRIM'IN KARİYERİ

        Futbol kariyerine Sarıyer'in altyapısında başlayan Bertuğ Yıldırım, sonrasında Hatayspor ve Antalyaspor formalarını giydi. Genç futbolcu, geçtiğimiz sezonun başında Hatayspor'dan 5.4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Rennes'e imza attı.

        Kariyeri boyunca 112 maça çıkan Bertuğ Yıldırım, 17 gol ve 6 asist kaydetti.

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