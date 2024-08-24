Bertuğ Yıldırım, Getafe'ye transfer oldu
Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, İspanya La Liga ekiplerinden Getafe'ye transfer oldu. Rennes, 21 yaşındaki forvetin satın alma opsiyonuyla birlikte Getafe'ye kiralandığını açıkladı.
Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'de forma giyen milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, İspanya'ya transfer oldu.
La Liga ekibi Getafe, 21 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.
Açıklamada, "Yeni evine hoş geldin Bertuğ" ifadeleri kullanıldı.
BERTUĞ YILDIRIM'IN KARİYERİ
Futbol kariyerine Sarıyer'in altyapısında başlayan Bertuğ Yıldırım, sonrasında Hatayspor ve Antalyaspor formalarını giydi. Genç futbolcu, geçtiğimiz sezonun başında Hatayspor'dan 5.4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Rennes'e imza attı.
Kariyeri boyunca 112 maça çıkan Bertuğ Yıldırım, 17 gol ve 6 asist kaydetti.