Beşamel Soslu Fırında Makarna nasıl yapılır? Herkesin çok sevdiği makarna bu haliyle daha bir zengin görünüme sahip. Diğer makarna yemeklerinden biraz daha meşakkatli ancak yedikten sonra hep beşamel soslu fırında makarna yemek isteyeceksiniz. Akşam menünüzde yer açın beşamel soslu fırında makarna geliyor.

Beşamel Soslu Fırında Makarna Malzemeler:

1 paket kalın çubuk makarna

250 gr beyaz peynir

250 gr kaşar peyniri

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Karabiber ve tuz

Beşamel sos için;

125 gr margarin veya tereyağı

Yarım su bardağı un

3,5 su bardağı süt

Tuz

Beşamel Soslu Fırında Makarna Yapılışı: