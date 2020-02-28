Beşamel soslu kabak sandal nasıl yapılır? Küçük küçük sandalcıklar üzerine beşamel sosu nar gibi kızaran işte ağzınızın suyunu akıtan o lezzetin sırlarını sizinle paylaşıyoruz. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun.

Beşamel Soslu Kabak Sandal Malzemeler:

5 tane kabak

1 kâse dolusu tavuk kıyması

2 tane çarliston biber

1 tane kırmızı biber

2 adet domates

2 tane soğan

1 diş sarımsak

Göz kararı tuz,

Kimyon

Kekik

Pul biber

Kırmızı tatlı biber

Karabiber

Yarım yemek kaşığı salça

Üzerine Beşamel Sos için;

2 yemek kaşığı tereyağı

1, 5 yemek kaşığı un

1, 5 su bardağından biraz fazla süt

Biraz tuz karabiber

En üstü için:

Rendelenmiş kaşar peynir

Son olarak sos için:

1 yemek kaşığı salçayı

1 su bardağı sıcak su

Beşamel Soslu Kabak Sandal Yapılışı: