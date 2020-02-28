Beşamel soslu kabak sandal nasıl yapılır? Küçük küçük sandalcıklar üzerine beşamel sosu nar gibi kızaran işte ağzınızın suyunu akıtan o lezzetin sırlarını sizinle paylaşıyoruz. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun.
Beşamel Soslu Kabak Sandal Malzemeler:
- 5 tane kabak
- 1 kâse dolusu tavuk kıyması
- 2 tane çarliston biber
- 1 tane kırmızı biber
- 2 adet domates
- 2 tane soğan
- 1 diş sarımsak
- Göz kararı tuz,
- Kimyon
- Kekik
- Pul biber
- Kırmızı tatlı biber
- Karabiber
- Yarım yemek kaşığı salça
Üzerine Beşamel Sos için;
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1, 5 yemek kaşığı un
- 1, 5 su bardağından biraz fazla süt
- Biraz tuz karabiber
En üstü için:
- Rendelenmiş kaşar peynir
Son olarak sos için:
- 1 yemek kaşığı salçayı
- 1 su bardağı sıcak su
Beşamel Soslu Kabak Sandal Yapılışı:
- Öncellikle tavuk kıymalı iç harcımızı hazırlayalım. Soğanı doğrayıp hafif tavada kavuralım. Tavuk kıymasını içerisine atalım.
- Tamamen kavrulduktan sonra biberi atalım.
- Ardından domates, salça ve sarımsağı atalım.
- Pişince hepsi altını kapatalım. Kabaklarımızı yıkayıp ortadan ikiye bölelim.
- İçlerini oyup kızartalım.
- İçlerini oyduğumuz kabaklara tavuklu iç harçtan koyalım.
- Beşamel sosu yapalım tavada tereyağını eritip unu kokusu çıkana kadar kavurduktan sonra topaklanmaması için sütü azar azar ekleyelim. Çırpıcıyla karıştırarak (topaklanmaması için) pişirelim.
- Kabakları fırın tepsine dizelim. Üzerine önce beşamel sostan dökelim ardından kaşar rendesi ekleyelim.
- 1 yemek kaşığı salça ve sıcak suyu karıştırıp özdeştirelim. Fırın tepsinin içerisine bu sosu dökelim. Önceden ısıttığımız fırında üzeri kızarana kadar fırında pişirin.
- Sıcak bir şekilde servis edin. Afiyet olsun.
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