Aydın'ın Bozdoğan'ın ilçesine bağlı, kırsal Yazıkent Mahallesi ile Nazilli'nin kırsal Beğerli Mahallesi arasındaki Kızılçakır Mevkii'ne giden besici Süleyman Şimşek (34) ile kardeşi Kamil Şimşek (32),koyunlarının uzayan yünlerini kesti. Üzerleri tüy olan iki kardeş, temizlenmek için daha sonra Akçay Çayı'na girdi. Bir anda çırpınmaya başlayan iki kardeş, akıntıya kapıldı.

KARDEŞLERDEN BİRİ YOLDA CAN VERDİ

DHA'daki habere göre Bozdoğan'daki sulama birliğinin personeli, dün saat 11.30 sıralarında, suyun üzerinde iki kardeşin hareketsiz duran bedenlerini buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Kamil Şimşek'in öldüğü belirlendi. Hayatta olan ve ambulansla hastaneye kaldırılmak istenen Süleyman Şimşek ise yolda yaşamını yitirdi. İki kardeşin cenazeleri, Bozdoğan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.