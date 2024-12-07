Beşiktaş, 2 maç sonra Fenerbahçe'yi yendi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında sahasında mücadele ettiği Fenerbahçe’yi 1-0 yendi.

Bu sonuçla siyah-beyazlılar, ligde 2 maç sonra rakibine karşı galip gelmeyi başardı. Geçtiğimiz sezon oynanan 2 derbiyi sarı-lacivertliler, 3-1 ve 2-1’lik skorlarla kazanmıştı.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan son 11 mücadeleye bakıldığında da Kartal, galibiyet sayısında öne geçti. Geride kalan 10 maçta her iki takımın da 3’er galibiyeti bulunuyordu. Beşiktaş, bu akşam kazanarak bu sayıyı 4’e çıkardı.