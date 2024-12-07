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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, 2 maç sonra Fenerbahçe'yi yendi - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, 2 maç sonra Fenerbahçe'yi yendi

        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında evinde Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Beşiktaş, sarı-lacivertlilere karşı 2 maç sonra kazandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 21:25 Güncelleme: 07.12.2024 - 21:25
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        Beşiktaş, 2 maç sonra F.Bahçe'yi yendi!
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        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında sahasında mücadele ettiği Fenerbahçe’yi 1-0 yendi.

        Bu sonuçla siyah-beyazlılar, ligde 2 maç sonra rakibine karşı galip gelmeyi başardı. Geçtiğimiz sezon oynanan 2 derbiyi sarı-lacivertliler, 3-1 ve 2-1’lik skorlarla kazanmıştı.

        Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan son 11 mücadeleye bakıldığında da Kartal, galibiyet sayısında öne geçti. Geride kalan 10 maçta her iki takımın da 3’er galibiyeti bulunuyordu. Beşiktaş, bu akşam kazanarak bu sayıyı 4’e çıkardı.

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