Beşiktaş, 2024'te aradığını bulamadı!

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını 6. sırada tamamlayan Beşiktaş, 2024 yılında beklentilerin altında kaldı.

Son yılların en kaos dolu senesini geçiren siyah-beyazlı kulüp, toplam 3 başkan, 3 de teknik direktörün mesaisini gördü.

Geçen yıl 3 Aralık tarihinde göreve gelen eski başkan Hasan Arat, 2024'ü tamamlayamadan görevi geçici süreliğine Hüseyin Yücel'e devrederken, siyah-beyazlı kulübün hafta sonu yapılan olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Serdal Adalı, 1 yıllık sürede bu koltuğa oturan üçüncü isim oldu.

Santos'la birlikte Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenerek yeni döneme başlayan Beşiktaş, saha sonuçlarındaki istikrarsız gidişatı yine engelleyemedi ve 20 Ocak tarihinde ilk maçına çıkan Portekizli çalıştırıcı, 13 Nisan'da son kez siyah-beyazlı kulübede görev aldı. Santos'la yolların ayrılmasının ardından Serdar Topraktepe yeniden eşofmanlarını giyerek takımı sezon sonuna taşıdı.

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak lig şampiyonuyla sezon öncesi Süper Kupa'da karşılaşma hakkını elde eden siyah-beyazlı ekip, Giovanni van Bronckhorst idaresindeki ilk resmi müsabakasında Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek Turkcell Süper Kupa'da zafere ulaştı.

Finalde Trabzonspor'la karşı karşıya gelen siyah-beyazlı ekip, Serdar Topraktepe'nin teknik direktörlüğünde çıktığı maçta bordo-mavili rakibini 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Beşiktaş, yaşanan sıkıntılara rağmen 2024 yılında Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı müzesine götürmeyi başardı.

Siyah-beyazlılar; Rafa Silva, Ciro Immobile ve Gabriel Paulista gibi önemli oyuncuları transfer ederek taraftarlarının heyecanını yükseltti.

Ligde ve Avrupa'da beklentilerin çok uzağında kalan ancak her şeye rağmen taraftarlarına kupa sevinci yaşatan Beşiktaş, sezonun sona ermesinin ardından transfer çalışmalarına hız verip, futbolun yeni patronunu Hollanda'da buldu.

Yılın bu bölümünde 16 lig maçına çıkan siyah-beyazlılar, 7 galibiyet, 4 yenilgi ve 5 beraberlik aldı.

Avrupa'da da kötü sonuçlar almaya devam eden siyah-beyazlılar, umutla başladıkları ligde yine şampiyonluk hayallerini ertelemek zorunda kaldı.

Sezona Süper Kupa maçında Galatasaray'ı 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek start veren Beşiktaş, lige de iyi sonuçlarla başladı.

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel'ın görevden alınmasıyla başlayan sürecin devamında başkan Hasan Arat, 27 Kasım'da önce Futbol AŞ'deki başkanlık görevinden istifa etti. Futbol AŞ'den ayrılmasına rağmen yönetim kurulu başkanlığını sürdüren Arat, 2 gün sonra da kamuoyu önüne çıkarak özel sebepler gerekçesiyle başkanlık görevini de bıraktığını duyurdu.

İKİNCİ BAŞKAN YÜCEL, ÜÇÜNCÜ BAŞKAN ADALI

Hasan Arat'ın istifasının ardından kulübün ikinci başkanı Hüseyin Yücel, siyah-beyazlı kulübün tüzüğüne uygun olarak başkanlık koltuğunun yeni sahibi oldu.

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Başkanlığının ilk icraatı olarak teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'la yolları ayıran Yücel, siyah-beyazlı takımı yeniden Serdar Topraktepe'ye emanet etti. Bu gelişmenin ardından Topraktepe, 1 yıl içinde Beşiktaş'ta üçüncü kez teknik adamlık görevi üstlenirken, siyah-beyazlı takım da üçüncü defa hoca değişikliği yaşamış oldu.

Başkanlık görevine bir süre devam eden Yücel, siyah-beyazlı camianın seçim talebine kayıtsız kalmayarak olağanüstü genel kurul kararı aldı.

29 Aralık 2024 tarihinde yapılan başkanlık seçiminde Hüseyin Yücel'le yarışan Serdal Adalı, genel kurul üyelerinin oylarının çoğunluğunu alarak 2024 yılı içinde Beşiktaş Kulübünün üçüncü başkanı olmayı başardı.

Geride kalan 365 günlük dönemde 3 başkan ve 3 farklı teknik adamla çalışan Beşiktaş, toplam 37 lig maçına çıkarken; 14 galibiyet, 12 mağlubiyet ve 11 beraberlik aldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 maça çıkan Kara Kartal, 5 galibiyet ve 1 beraberlikle kupaya uzandı. UEFA Avrupa Ligi'nde ön elemeler dahil 8 müsabakada yer alan Beşiktaş, toplam 3 galibiyet, 4 yenilgi ve 1 beraberlik elde etti.

Beşiktaş'ın 2024'te çıktığı resmi müsabakalarda aldığı sonuçlar şöyle: