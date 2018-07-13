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Fulham kulübü, İspanyol file bekçisi için siyahbeyazlılara ilk olarak 3.5 milyon euro önerdi..

Bu rakamı çok düşük bulan Beşiktaş yönetimi ise, "Fabricio bizim 1 numaralı kalecimiz, onu satmayı düşünmüyoruz. Ama eğer satmaya karar verirsek, düşündüğümüz rakam 8 milyon euro olur" yanıtını verdi. (A spor)