FABRİ İÇİN 4.5 MİLYON EURO'LUK TEKLİF!
Yeni sezonda şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Ricardo Quaresma, Pepe, Ryan Babel gibi oyunculara menajerler aracılığıyla, Domagoj Vida için de Dünya Kupası'ndaki performansının ardından Avrupa'nın önemli kulüplerinden bir çok teklif gelirken bir talip de kaleci Fabri'ye çıktı..
İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Fulham'ın siyahbeyazlı formayı giyen kaleci Fabricio için siyah-beyazlıların kapısını çaldığı belirtildi..A Spor'un haberine göre İspanyol kalecinin menajerinin İstanbul'a geldiği ve başarılı file bekçisi için teklifi Beşiktaşlı yetkililere bizzat ilettiği ifade edildi.
Fulham kulübü, İspanyol file bekçisi için siyahbeyazlılara ilk olarak 3.5 milyon euro önerdi..
Bu rakamı çok düşük bulan Beşiktaş yönetimi ise, "Fabricio bizim 1 numaralı kalecimiz, onu satmayı düşünmüyoruz. Ama eğer satmaya karar verirsek, düşündüğümüz rakam 8 milyon euro olur" yanıtını verdi. (A spor)
VİDA KIYMETE BİNDİ...
Beşiktaş'ın Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida, Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmeye devam ediyor. Beşiktaş'ın Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida, Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmeye devam ediyor.
Hırvatistan'ın finale yükselmesiyle tecrübeli stopere İngiltere'deki üç kulübün ardından İspanya ve İtalya'dan da toplam 6 kulübün, menajerler aracılığıyla teklifler getirdiği ortaya çıktı. Beşiktaş yönetiminin ise rakamı 30 milyon euro seviyelerine yükselttiği iddia edildi.
Teknik direktör Yücel İldiz, Dünya Kupası'nda Hırvatistan formasıyla başarılı bir performans sergileyen Vida hakkında konuştu. İldiz, "Vida konusunda şu anda her şey Beşiktaş'ın lehine gelişiyor. Mükemmel bir futbol oynuyor. Beşiktaş bu işten her türlü kazançlı çıkacak. Beşiktaş bence Vida'yı gelecek iyi bir teklife satacaktır" dedi.(Fotomaç)
BABEL İÇİN 8 MİLYON EURO!
Ryan Babel'i kadrosuna katmak için ısrarını sürdüren Flamengo, Beşiktaş'a son teklifini iletti. İlk etapta 4 milyon Euro'luk öneri ile gelen Brezilya kulübü, Beşiktaş'ın 10 milyon Euro'luk talebi sonrası rakamı 7 milyon Euro'ya yükseltti. Pazarlıklar sonucu siyah-beyazlı kulüp de 8 milyon Euro'ya kadar indi. Flamengolu yetkililer, bu rakamı kabul ettiklerini siyah-beyazlı kulübe resmen bildirdi.
Başkan Fikret Orman ve ekibinin teklife sıcak baktığı öğrenildi. Babel'in durumu, Fikret Orman'la teknik direktör Şenol Güneş arasında gerçekleştirilecek görüşme sonrasında netlik kazanacak.
Flamengo ile yapılan pazarlık sürecinde Güneş, Babel'in takımda kalmasını istediğini dile getirmiş ve Hollandalı yıldızı Anderson Talisca'dan boşalan 10 numara mevkiinde kullanmayı düşündüğünü belirtmişti. Tecrübeli teknik adamın son gelişmenin ardından nasıl bir reaksiyon göstereceği ise merak konusu (Fotomaç).
MİLAN BADELJİ SÜPRİZİ!
Siyah-beyazlı yönetimi, Hırvat ön libero Milan Badelj'i gündemine aldı.
Beşiktaş yönetimi, Fiorentina ile sözleşmesi sona eren ve şu anda boşta olan milli futbolcu ile Dünya Kupası sonrasında görüşme kararı aldı. Menajarler aracılığıyla Beşiktaş'a önerilen 29 yaşındaki yıldız için siyah- beyazlıların Vida üzerinden bir teklif yapması bekleniyor.(Fotomaç)
MANUEL FERNANDES YÜKSEK UÇTU!
Beşiktaş yönetiminin en önemli 10 numara adaylarından biri olan Fernandes'in istediği ücret yüksek bulundu.
Portekizli oyuncunun bütün masraflarıyla birlikte menajeri aracılığıyla 4.5 milyon euro istediği öğrenilirken, Beşiktaş yönetiminin ise "Biz bu transfer için 3.5 milyon euro'nun üzerine çıkmayacağız" şeklinde haber yolladığı belirtildi..(Fotomaç)
BEŞİKTAŞ SERGİO OLİVEİRA'YA TAKİP
Beşiktaş, Porto forması giyen Sergio Oliveira'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. Siyah Beyazlı yöneticiler, futbolcunun menajeriyle dirsek teması kurdu. (Fanatik)
SLİMANİ İÇİN LEİCESTER CİTY KARARINI VERDİ!
Fenerbahçe, Beşiktaş ve West Ham'ın Leicester'ın Cezayirli golcüsü İslam Slimani için yarıştığı ileri sürüldü.İngiliz ve Fransız basınında yer alan haberlerde; Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralama teklifi yaptığı belirtildi..
Beşiktaş'ın da benzer bir teklifi Leicester'a ilettiği ancak İngiliz ekibinin öncelikli düşüncesinin bonservisiyle satış olduğu için bu teklifleri beklemeye aldığı kaydedildi..Leicester, Slimani'yi 2016'ta 30.5 milyon euro'ya Sporting'ten transfer etmişti.
Leicester'da bekleneni veremeyen Slimani'nin, ailesinin İngiltere'de mutlu olması nedeniyle Premeir Lig'de kalmak istediği vurgulandı. Geçen sezonun devre arasında Newcastle'a kiralanan 30 yaşındaki ünlü forvet, Cezayir Milli Cakımı'nda 58 maçta 26 gol attı.(Fotomaç)
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