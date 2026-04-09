Beşiktaş'a Mustafa Hekimoğlu derman olamadı
Beşiktaş'ın genç forveti Mustafa Erhan Hekimoğlu ikinci forvet konumunda olsa da skor katkısı üretmekte zorlandı. Bu sezon sadece 1 gol atabilen 18 yaşındaki futbolcu, A takımdaki 3 sezonda ise toplam 4 gol kaydetti.
Giriş: 09.04.2026 - 11:56
Beşiktaş, bu sezon Süper Lig’de hedeflerinin uzağında kalırken kulübeden gelmeyen katkı göze çarpan en önemli noktalardan biri oldu.
Siyah-beyazlılarda genelde sol kanatta yer alan El Bilal Toure’nin sakatlığında Hyeon-Gyu Oh’un ardından ikinci forvet konumuna gelen Mustafa Erhan Hekimoğlu, skor katkısı veremedi.
Bu sezon toplamda 16 maçta görev alan Mustafa, sadece 1 kez 11’de başlarken 1 kez fileleri buldu.
18 yaşındaki santrfor, A takımdaki 3 sezonda ise toplam 56 maça çıkarken bunların sadece 10’unda ilk 11 başladı. Genç futbolcu toplamda 4 kez fileleri havalandırdı.
Bu sezon sakatlıklardan da çok çeken Hekimoğlu, tüm kulvarlarda 19 maçı kaçırdı.
