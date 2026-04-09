Beşiktaş'a Mustafa Hekimoğlu derman olamadı

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig’de hedeflerinin uzağında kalırken kulübeden gelmeyen katkı göze çarpan en önemli noktalardan biri oldu.

Siyah-beyazlılarda genelde sol kanatta yer alan El Bilal Toure’nin sakatlığında Hyeon-Gyu Oh’un ardından ikinci forvet konumuna gelen Mustafa Erhan Hekimoğlu, skor katkısı veremedi.

Bu sezon toplamda 16 maçta görev alan Mustafa, sadece 1 kez 11’de başlarken 1 kez fileleri buldu.

18 yaşındaki santrfor, A takımdaki 3 sezonda ise toplam 56 maça çıkarken bunların sadece 10’unda ilk 11 başladı. Genç futbolcu toplamda 4 kez fileleri havalandırdı.

Bu sezon sakatlıklardan da çok çeken Hekimoğlu, tüm kulvarlarda 19 maçı kaçırdı.