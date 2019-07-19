Yeni sezon hazırlıklarını Abdullah Avcı yönetiminde sürdüren ve Avcı'nın raporları doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'a İtalya'dan kötü haber geldi.
Sky Sports'un muhabiri Gianluca Di Marzio’nun haberine göre siyah-beyazlı ekibin kadrosuna katmak istediği 28 yaşındaki stoper Vitor Hugo için devreye Palmeiras, avantajlı konuma geçti.
Brezilya ekibinin 5.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Vitor Hugo transferini sonlandırdığı belirtildi. Palmeiras, oyuncuya 1.8 milyon euro yıllık ücret ödeyecek.
Geçtiğimiz sezon Fiorentina formasıyla 33 maça çıkan Vitor Hugo, 2 asistlik katkı sağladı.
YORUMLAR