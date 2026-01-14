Habertürk
        Beşiktaş'a yeni sponsor! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'a yeni sponsor!

        Beşiktaş ile Kafkas Mücevherat arasında sponsorluk anlaşması imzalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 15:04 Güncelleme: 14.01.2026 - 15:04
        Beşiktaş'a yeni sponsor!
        Beşiktaş Kulübü ile Kafkas Mücevherat arasında siyah-beyazlı kadın voleybol takımının forma sırt sponsorluğu için anlaşma imzalandı.

        Kulübün açıklamasına göre Tüpraş Stadı'ndaki tanıtım toplantısına Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora, Sayman ve Voleybol Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Çağatay Abraş, Kafkas Mücevherat CEO'su Tolga Kırgız ve Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Lorenzo Micelli ile siyah-beyazlı sporcular katıldı.

        Çağatay Abraş, yaptığı konuşmada Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın futbol dışı branşların önemini vurguladığını aktararak "Kulübümüzün kaynaklarının amatör branşlara aktarılması amacıyla bir ekosistem kurulması ve bu doğrultuda yeni sponsorluk anlaşmaları imzalanması çok önemli. Önümüzde rol model olarak erkek basketbol takımımız var. Basketboldaki başarı hikayesi gibi bir hikaye yaratmak istiyoruz. Spor okulları ve altyapıdan A takıma oyuncu kazandıran bir sistem kurmak istiyoruz. Aynı zamanda sponsorluklara çok önem veriyoruz. Amatör branşların kendi ayakları üzerinde faaliyetlerini sürdürebilmelerini amaçlıyoruz." diye konuştu.

        Beşiktaş ailesinin parçası olmaktan onur ve mutluluk duyduğunu dile getiren Tolga Kırgız ise "İki güçlü değerin buluşmasını paylaşmak için bir aradayız. Her bir mücevherimiz uzun bir emeğin, ustalığın ve tutkunun ürünüdür. Beşiktaş kadın voleybol takımı da sahada tam olarak bunu temsil ediyor. Attığımız bu adım bizim için değerlerimize yakışan, kalpten gelen bir iş birliğidir. Bu iş birliği, aynı zamanda bir Beşiktaş taraftarı olarak benim için gurur kaynağı. Kafkas ailesi olarak, geçmişten bu yana olduğu gibi her zaman Beşiktaş'ın yanında olacağız. Bu anlamlı iş birliğinin hayata geçmesinde emeği geçen başta Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı olmak üzere asbaşkan Kaan Kasacı, şube sorumlusu Çağatay Abraş, pazarlama direktörü Mehtap Karataş, pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcısı Emirhan Avar, tüm teknik ekip ve sahada formayı gururla taşıyan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Tören, hatıra fotoğrafı çekemiyle sona erdi.

