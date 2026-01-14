Beşiktaş'a yeni sponsor!

Beşiktaş Kulübü ile Kafkas Mücevherat arasında siyah-beyazlı kadın voleybol takımının forma sırt sponsorluğu için anlaşma imzalandı.

Kulübün açıklamasına göre Tüpraş Stadı'ndaki tanıtım toplantısına Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora, Sayman ve Voleybol Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Çağatay Abraş, Kafkas Mücevherat CEO'su Tolga Kırgız ve Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Lorenzo Micelli ile siyah-beyazlı sporcular katıldı.

Çağatay Abraş, yaptığı konuşmada Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın futbol dışı branşların önemini vurguladığını aktararak "Kulübümüzün kaynaklarının amatör branşlara aktarılması amacıyla bir ekosistem kurulması ve bu doğrultuda yeni sponsorluk anlaşmaları imzalanması çok önemli. Önümüzde rol model olarak erkek basketbol takımımız var. Basketboldaki başarı hikayesi gibi bir hikaye yaratmak istiyoruz. Spor okulları ve altyapıdan A takıma oyuncu kazandıran bir sistem kurmak istiyoruz. Aynı zamanda sponsorluklara çok önem veriyoruz. Amatör branşların kendi ayakları üzerinde faaliyetlerini sürdürebilmelerini amaçlıyoruz." diye konuştu.