Beşiktaş'a yenilerden hayır yok! Trabzonspor'a yenilerek 24 maç aradan sonra kaybeden Beşiktaş'ta yeni transferlerden beklenen fayda bir türlü gelmedi. Siyah-beyazlılarda yeni transferlerin şimdiye kadar ki skor katkısı ise sadece 4 gol ve 2 asist oldu

Oğuzhan Genç ogenc@haberturk.com Giriş: 20.09.2023 - 10:46 Güncelleme: 20.09.2023 - 10:46 facebook

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