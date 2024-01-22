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        Beşiktaş, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de yarın Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 23:43 Güncelleme: 22.01.2024 - 23:43
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        Beşiktaş, Adana Demirspor'a hazır
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        BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Fernando Santos’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma hareketleriyle başladı. 5’e 2 ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

        Siyah-beyazlılar, Süper Lig’in 22. haftasında, yarın saat 20.00’de Tüpraş Stadyumu’nda Adana Demirspor ile karşılaşacak.

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