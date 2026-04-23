Beşiktaş- Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Beşiktaş ile Alanyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi, futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak bu kritik karşılaşmada iki takım da yarı finale yükselmek için sahaya çıkacak. Taraftarlar ise maçın tarihini ve saatini merak ediyor. Peki, Beşiktaş – Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Beşiktaş ile Alanyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşması için heyecan dorukta. Kupada bu akşam sahne alacak mücadelelerle son iki yarı finalist de netleşecek. Bu eşleşmenin kazananı yarı finalde Konyaspor ile karşılaşırken, Samsunspor – Trabzonspor maçının galibi ise Gençlerbirliği ile eşleşecek. Futbolseverler şimdi “Beşiktaş – Alanyaspor ZTK çeyrek final maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar
BEŞİKTAŞ- ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş- Alanyaspor ZTK çeyrek final maçı 23 Nisan Perşembe (bu akşam) 20.45'te oynanacak.
BEŞİKTAŞ- ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele ATV'den canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11
Vasquez, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Ndidi, Olaitan, Orkun, Cerny, El Bilal, Oh
ALANYASPOR MUHTEMEL 11
Victor, Lima, Aliti, Ümit, Makouta, Janvier, Ruan, Hadergjonaj, Ui-jo, Hagi, Güven Yalçın
KUPA BAŞARILARI
Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda daha önce 11 kez mutlu sona ulaştı.
Akdeniz ekibi, 2019-2020 sezonunda final oynama başarısı gösterdi. Alanyaspor, söz konusu finalde Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu.
Siyah-beyazlılar, kupayı 12. kez kazanmayı hedefliyor. Corendon Alanyaspor ise ilk kez bu başarının peşinde.