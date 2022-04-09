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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beşiktaş - Alanyaspor muhtemel 11'ler

Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor'u konuk edecek. Valerien Ismael yönetiminde ilk maçta Trabzonspor deplasmanından beraberlikle dönen siyah-beyazlılar, yeni hocasıyla taraftarına galibiyet hediye etme peşinde

  • 01
    Beşiktaş - Alanyaspor muhtemel 11'ler

    Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor.
  • 02
    Beşiktaş - Alanyaspor muhtemel 11'ler

    Mücadele, Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports'tan naklen ekranlara gelecek. Karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
  • 03
    Beşiktaş - Alanyaspor muhtemel 11'ler

    Yeni teknik direktörü Valerien Ismael yönetiminde geçen hafta Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı takım, son 4 maçta 3 beraberlik ve bir yenilgiyle 3 puan alabildi.
  • 04
    Beşiktaş - Alanyaspor muhtemel 11'ler

    Ligde 12 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 yenilgi alan siyah-beyazlı takım, topladığı 47 puanla 8. sırada bulunuyor.
  • 05
    Beşiktaş - Alanyaspor muhtemel 11'ler

    Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ismael, Aytemiz Alanyaspor maçıyla Vodafone Park'taki ilk resmi maçında yedek kulübesinde yer alacak.
  • 06
    Beşiktaş - Alanyaspor muhtemel 11'ler

    Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre ve Mehmet Topal kadroda yer almadı. Kart cezalısı olan Cyle Larin ve sakatlığı devam eden Mert Günok da yok.
  • 07
    Beşiktaş - Alanyaspor muhtemel 11'ler

    Muhtemel 11:

    Ersin
  • 08
    Beşiktaş - Alanyaspor muhtemel 11'ler

    Welinton
  • 09
    Beşiktaş - Alanyaspor muhtemel 11'ler

    Vida
  • 10
    Beşiktaş - Alanyaspor muhtemel 11'ler

    Montero
  • 11
    Beşiktaş - Alanyaspor muhtemel 11'ler

    Rosier
  • 12
    Beşiktaş - Alanyaspor muhtemel 11'ler

    Josef
  • 13
    Beşiktaş - Alanyaspor muhtemel 11'ler

    Can Bozdoğan
  • 14
    Beşiktaş - Alanyaspor muhtemel 11'ler

    Rıdvan Yılmaz
  • 15
    Beşiktaş - Alanyaspor muhtemel 11'ler

    Ghezzal
  • 16
    Beşiktaş - Alanyaspor muhtemel 11'ler

    Batshuayi
  • 17
    Beşiktaş - Alanyaspor muhtemel 11'ler

    N'Koudou

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