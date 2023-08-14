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        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain transferini resmen duyurdu! İşte maliyeti... - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain transferini resmen duyurdu! İşte maliyeti...

        Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı

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        Habertürk
        Giriş: 14.08.2023 - 18:27
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        Beşiktaş transferi resmen duyurdu!
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        Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

        İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

        "Profesyonel Futbolcu Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain'in transferi konusunda Oyuncu ile 12 Ağustos 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2025-2026 sezonu sonuna kadar üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya net 1.500.000 Avro imza parası ve her bir futbol sezonu için net 2.500.000 Avro garanti ücret verilecektir. Ek olarak müsabakalarda yer aldığı süreye göre maç başına azami net 10.000 Avro maç başı ücreti ödenecektir. "

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