Beşiktaş - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Basketbol Türkiye Kupası'nda finalin kapısı aralanıyor. Yarı final etabında Beşiktaş ile Anadolu Efes kozlarını paylaşacak. Kupada bugüne kadar 12 şampiyonluk yaşayan lacivert-beyazlı ekip, organizasyon tarihindeki 117 maçta elde ettiği 93 galibiyetle dikkat çekerken, siyah-beyazlılar da finale adını yazdırmak için parkede olacak. Kazanan taraf, diğer yarı finalde karşılaşacak olan Fenerbahçe Beko – Türk Telekom eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk mücadelesine çıkacak. Peki Beşiktaş – Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen yayın bilgileri ve karşılaşmaya dair tüm detaylar…
Türkiye Kupası yarı finalinde dev randevu! Basketbolseverlerin heyecanla beklediği Beşiktaş – Anadolu Efes mücadelesi öncesinde gözler maçın tarihine ve yayın bilgilerine çevrildi. “Beşiktaş Anadolu Efes maçı hangi kanalda?”, “Canlı yayın nasıl izlenir?” soruları arama motorlarında zirveye çıkarken, iki güçlü ekip final bileti için sahaya çıkacak. Kupayı 12 kez müzesine götüren Anadolu Efes, organizasyondaki istikrarlı performansını sürdürmeyi hedeflerken, Beşiktaş ise sürprize imza atarak adını finale yazdırmanın peşinde. Kritik karşılaşmanın saati, yayın kanalı ve canlı izleme seçeneklerine dair ayrıntılar haberimizde…
BEŞİKTAŞ - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş Gain ve Anadolu Efes, bu akşam (20 Şubat) Ziraat Bankası Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşmasında karşı karşıya gelecek.
BEŞİKTAŞ GAİN – ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Heyecan dolu yarı final mücadelesi, saat 17.15'te başlayacak. Karşılaşma öncesi ve sonrası gelişmeler de A Spor ekranlarında yer alacak.
BEŞİKTAŞ GAİN – ANADOLU EFES MAÇI NEREDE OYNANACAK?
İki güçlü ekip, TBF Erkekler Türkiye Kupası yarı finalinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. İstanbul'da oynanacak mücadele, tribünlerde ve ekran başında büyük ilgi görmesi beklenen karşılaşmalar arasında yer alıyor.