Türkiye Kupası yarı finalinde dev randevu! Basketbolseverlerin heyecanla beklediği Beşiktaş – Anadolu Efes mücadelesi öncesinde gözler maçın tarihine ve yayın bilgilerine çevrildi. “Beşiktaş Anadolu Efes maçı hangi kanalda?”, “Canlı yayın nasıl izlenir?” soruları arama motorlarında zirveye çıkarken, iki güçlü ekip final bileti için sahaya çıkacak. Kupayı 12 kez müzesine götüren Anadolu Efes, organizasyondaki istikrarlı performansını sürdürmeyi hedeflerken, Beşiktaş ise sürprize imza atarak adını finale yazdırmanın peşinde. Kritik karşılaşmanın saati, yayın kanalı ve canlı izleme seçeneklerine dair ayrıntılar haberimizde…