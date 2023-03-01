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Beşiktaş, Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Mart Pazar günü oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü
AA

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Mart Pazar günü MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve yeni transferlerin tamamının yer aldığı antrenmana tedavisi süren Rachid Ghezzal katılmadı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in saha içindeki toplantısıyla başlayan antrenmanda siyah-beyazlı futbolcular, bir süre istasyon çalışmaları yaptı. İlk yarım saati basına açık olan antrenmanda oyuncular, çeşitli pas organizasyonları üzerinde durdu.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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