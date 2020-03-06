Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın 38. dakikasında yaşanan bir pozisyon gündeme oturdu. Michalak'ın ara pasında Sedat, ceza sahası içinde kaleci Karius'un araya girmesiyle yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler aldatmaya yönelik hareketten Sedat'a sarı kart gösterdi.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen söz konusu pozisyonu yorumlarken "Sedat'ın pozisyonunda, ben Arda Kardeşler gibi kartla giderdim, Koray Gencerler olsaydım VAR'daki, detaylı bakardım. Karius'un penaltı yapma amacı yok ama kayarak gidiyor ve dizinin Sedat'ın sağ ayağına geldiğini gördüm. Penaltı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Spor yorumcusu Erman Toroğlu da VAR'a dikkat çekerken "Sedat'ın pozisyonunda VAR nerede? Bir de sarı kart var. Hakem, 'Ben hiç temas görmedim. futbolcu kendini attı' diyor. VAR kim, Koray Gençerler. Nerede? Çağır, seyretsin, sarı kartı geri alsın, penaltıyı versin. Yazık değil mi, günah değil mi?" dedi.

BAŞKAN MERT AÇIKLAMALAR YAPTI

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert maçın ardından açıklamalar yaptı. Mert "Sedat'ın düşürüldüğü pozisyonda hakem VAR'a gidemedi ve penaltıyı vermedi. 4.5 aydır hiç konuşmadım ama bilmiyorum Türkiye'de konuşmak mı gerekiyor? Devre arasında hakem camiasından güvendiğim insanlara sordum, 'penaltı' dediler." dedi.

SEDAT, KARIUS'LA GEÇEN DİYALOĞU ANLATTI

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalar yapan Sedat Ağçay da Loris Karius'la arasında geçen diyaloğu anlattı. Ağçay, "Böyle maç yönetilmez. Karius bile 'Sana sana niye sarı kart verdi? Bu pozisyon penaltı mı değil mi bilmem ama sana niye sarı kart verdi' dedi" yorumunu yaptı.