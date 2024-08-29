Beşiktaş, Avrupa Ligi play-off turunda Lugano'yu ağırlayacak
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında bu akşam İsviçre ekibi Lugano'yu konuk edecek. İsviçre'de oynanan ve 3-3 sona eren mücadelenin rövanşında rakibine üstünlük sağlayacak taraf UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına geçecek. Siyah-beyazlı ekip, her türlü galibiyette adını gruplara yazdıracak
Beşiktaş - Lugano maçı saat kaçta hangi kanalda?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında bu akşam İsviçre ekibi Lugano'yu konuk edecek. Tüpraş Stadı'ndaki mücadele saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı Romanya Futbol Federasyonundan Radu Petrescu yönetecek. Müsabaka, Exxen platformundan yayımlanacak.
İsviçre'de oynanan ve 3-3 sona eren mücadelenin rövanşında rakibine üstünlük sağlayacak taraf UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına geçecek. Elenen takım ise Avrupa macerasını UEFA Konferans Ligi'nde sürdürecek.
BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?
Siyah-beyazlı ekip, her türlü galibiyette adını gruplara yazdıracak. Beraberlikte ise uzatma veya penaltı atışları galibi belirleyecek. Beşiktaş'ın olası mağlubiyetinde ise Lugano gruplara kalacak.
Deplasmanda oynanan ilk karşılaşmada 3-1 öne geçen Beşiktaş rakibinin peş peşe bulduğu gollere engel olamadı ve mücadele 3-3 sona erdi. Bu karşılaşma aynı zamanda siyah-beyazlı ekibin bu sezon galibiyet alamadığı ilk resmi müsabaka oldu. Süper Kupa'da Galatasaray'ı yenen 5-0 siyah-beyazlı ekip ligde oynadığı maçlarda da Samsunspor (2-0) ve Antalyaspor'u (4-2) mağlup etmişti.
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