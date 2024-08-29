Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Avrupa Ligi play-off turunda Lugano'yu ağırlayacak - Futbol Haberleri

        Beşiktaş, Avrupa Ligi play-off turunda Lugano'yu ağırlayacak

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında bu akşam İsviçre ekibi Lugano'yu konuk edecek. İsviçre'de oynanan ve 3-3 sona eren mücadelenin rövanşında rakibine üstünlük sağlayacak taraf UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına geçecek. Siyah-beyazlı ekip, her türlü galibiyette adını gruplara yazdıracak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2024 - 09:44 Güncelleme: 29.08.2024 - 09:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Beşiktaş - Lugano maçı saat kaçta hangi kanalda?

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında bu akşam İsviçre ekibi Lugano'yu konuk edecek. Tüpraş Stadı'ndaki mücadele saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı Romanya Futbol Federasyonundan Radu Petrescu yönetecek. Müsabaka, Exxen platformundan yayımlanacak.

        2

        İsviçre'de oynanan ve 3-3 sona eren mücadelenin rövanşında rakibine üstünlük sağlayacak taraf UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına geçecek. Elenen takım ise Avrupa macerasını UEFA Konferans Ligi'nde sürdürecek.

        3

        BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?

        Siyah-beyazlı ekip, her türlü galibiyette adını gruplara yazdıracak. Beraberlikte ise uzatma veya penaltı atışları galibi belirleyecek. Beşiktaş'ın olası mağlubiyetinde ise Lugano gruplara kalacak.

        4

        Deplasmanda oynanan ilk karşılaşmada 3-1 öne geçen Beşiktaş rakibinin peş peşe bulduğu gollere engel olamadı ve mücadele 3-3 sona erdi. Bu karşılaşma aynı zamanda siyah-beyazlı ekibin bu sezon galibiyet alamadığı ilk resmi müsabaka oldu. Süper Kupa'da Galatasaray'ı yenen 5-0 siyah-beyazlı ekip ligde oynadığı maçlarda da Samsunspor (2-0) ve Antalyaspor'u (4-2) mağlup etmişti.

        5

        MUHTEMEL 11

        Mert

        6

        Paulista

        7

        Emirhan

        8

        Masuaku

        9

        Musrati

        10

        Gedson

        11

        Rashica

        12

        Rafa Silva

        13

        Semih

        14

        Immobile

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'altınla kira ödeme' açıklaması
        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'altınla kira ödeme' açıklaması
        Narin Güran'ı arama çalışmaları 9'uncu günde! İşte son gelişmeler
        Narin Güran'ı arama çalışmaları 9'uncu günde! İşte son gelişmeler
        İstanbul'da taksi bilmecesi! 2 bin 500 taksi kararı
        İstanbul'da taksi bilmecesi! 2 bin 500 taksi kararı
        Tartıştığı babasını döverek öldürdü
        Tartıştığı babasını döverek öldürdü
        James Webb'den yeni kare: 6 "başıboş gezegen" keşfedildi
        James Webb'den yeni kare: 6 "başıboş gezegen" keşfedildi
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        80'ler testi: Bu ünlüleri tanıdınız mı?
        80'ler testi: Bu ünlüleri tanıdınız mı?
        Bakan Uraloğlu: Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni onaylayacağız
        Bakan Uraloğlu: Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni onaylayacağız
        Ferdi Tayfur'dan kızına suç duyurusu
        Ferdi Tayfur'dan kızına suç duyurusu
        3 bölgeye sağanak yağmur uyarısı
        3 bölgeye sağanak yağmur uyarısı
        Bilet iddialarına ilişkin açıklama
        Bilet iddialarına ilişkin açıklama
        Vatandaş vergi borcunu kartla ödüyor
        Vatandaş vergi borcunu kartla ödüyor
        İsrail'den "terör" itirafı
        İsrail'den "terör" itirafı
        Renkli güneş kremleri gerçekten koruyor mu?
        Renkli güneş kremleri gerçekten koruyor mu?
        Kaybolan şarkıların özgürlük savaşçısı
        Kaybolan şarkıların özgürlük savaşçısı
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        Durov serbest bırakıldı
        Durov serbest bırakıldı
        TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Habertürk TV'ye özel açıklamalar
        TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Habertürk TV'ye özel açıklamalar