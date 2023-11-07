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        Haberler Spor Voleybol Beşiktaş Ayos, Emily Maglio'yu transfer etti - Voleybol Haberleri

        Beşiktaş Ayos, Emily Maglio'yu transfer etti

        Beşiktaş Ayos Kadın Voleybol Takımı, Kanadalı oyuncu Emily Maglio'yu transfer etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 19:43 Güncelleme: 07.11.2023 - 19:43
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        Beşiktaş Ayos, Emily Maglio'yu transfer etti
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        Beşiktaş Ayos Kadın Voleybol Takımı, Kanadalı oyuncu Emily Maglio'yu transfer etti.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Ayos Kadın Voleybol Takımı'mız, Kanada Milli Takımı forması giyen orta oyuncu Emily Maglio ile sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Emily Maglio'ya şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

        Emily Maglio, geçen sezonu Sultanlar Ligi ekiplerinden Türk Hava Yolları'nda geçirmişti.

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