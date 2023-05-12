Beşiktaş, Bakü yolcusu

Beşiktaş, yarın TSİ 17.00'de "Bırakmam Seni Türkiyem" yardım kampanyası kapsamında Tevfik Behramov Stadyumu'nda Azerbaycan Premier Lig ekiplerinden Sabah FK ile dostluk maçında karşılaşacak. Bugün saat 15.00'te özel uçakla Bakü'ye gidecek olan siyah-beyazlılar, yarın maçın ardından yerel saatle 22.00'de yine özel uçakla Türkiye'ye geri dönecek.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR