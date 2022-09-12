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Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Başakşehir karşısında ilkleri yaşadı - Kartal bu sezon ilk yenilgisi aldı - Beşiktaş maçları ve özeti
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Beşiktaş, Başakşehir karşısında ilkleri yaşadı

Spor Toto Süper Lig'in altıncı haftasında Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş ilkleri yaşadı. Lige fırtına gibi giren ve üç maçlık galibiyet serisine sahip olan Kartal bu sezon ilk yenilgisini alırken ayrıca ilk kez bir 90 dakikayı gol atamadan tamamladı

Beşiktaş, Başakşehir karşısında ilkleri yaşadı - Kartal bu sezon ilk yenilgisi aldı - Beşiktaş maçları ve özeti

Spor Toto Süper Lig'in 6.haftasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar bu mücadelede ilkleri de yaşadı.

Lige Kayserispor galibiyetiyle girdikten sonra Alanyaspor karşısında 3-0 öne geçip sahadan 1 puanla ayrılan siyah-beyazlılar devamında üç maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Sırasıyla Fatih Karagümrük, Sivasspor ve Ankaragücü'nü deviren Beşiktaş, Başakşehir'e yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşadı.

İLK KEZ GOL BULAMADI

Beşiktaş diğer yandan bu sezon ilk kez bir 90 dakikayı gol atamadan tamamladı. Kayserispor ağlarını 1, Alanyaspor, Sivasspor ve Ankaragücü ağlarını üçer kez sarsan siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük'e ise 4 gol atmıştı. Beşiktaş, bu sezon ilk kez bir rakibine gol atamadı.

BEŞ MAÇ SONRA MAĞLUBİYET

Bu sezon evindeki üç maçı da puan kaybetmeden atlatan Kartal, evinde sekiz maç sonra ilk kez yenildi. Vodafone Park'ta son olarak Kasımpaşa'ya 25 Nisan 2022'de yenilen Beşiktaş devamındaki beş maçı kaybetmemişti.

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