Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Japonya´da Mainichi-Sponichi Grubu´nu ziyaret etti.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fikret Orman, Kartal Yuvası Genel Müdürü Serdıl Gözelekli ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Umut Kutlu ile Japonya´nın basın kuruluşlarından olan Global Medya İş Ortağı Mainichi-Sponichi Grubu ile bir araya geldi.



Orman, Mainichi-Sponichi Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Toshifumi Kawano ile Yönetim Kurulu Üyeleri Atsushi Narita ve Takeo Iwasawa´dan yapılan iş birliği anlaşmasından itibaren bugüne kadar yürütülen iletişim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Önümüzdeki dönem yapılacak iletişim çalışmaları hakkında görüş alışverişinin yapıldığı toplantıda Futbol Takımı'nın 2019 yazında Japonya´da yapması planlanan kampı hakkında da değerlendirmeler yapıldı.



Toplantının ardından Orman, Mainichi-Sponichi Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Toshifumi Kawano ile Yönetim Kurulu Üyeleri Atsushi Narita ve Takeo Iwasawa´ya Beşiktaş forması hediye etti ve birlikte yemek yedi.