Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan futbolculara ziyaret
Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Nevzat Demir Tesisleri'nde futbol takımıyla bir araya geldi.
Giriş: 08.12.2023 - 20:37 Güncelleme: 08.12.2023 - 20:37
Başkan Hasan Arat, yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı buluşmada; teknik direktör Rıza Çalımbay, teknik ekip ve futbolcularla sohbet etti. Takıma hitaben bir konuşma yapan Arat, siyah-beyazlılara Fenerbahçe derbisinde başarılar diledi.
Başkan Hasan Arat, daha sonra Nevzat Demir Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.